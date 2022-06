El Barbanza enfila el verano con nueve médicos de baja

El Servizo Galego de Saúde inició el proceso para contratar dieciséis médicos de familia para doce centros de salud del área sanitaria de Santiago y Barbanza, de los cuales dos se incorporarán al dispensario de Rianxo, otros dos al de Ribeira, uno al de A Pobra y otro al de Boiro. Pero, ¿serán suficientes estas contrataciones? ¿Cuáles son las necesidades en materia de personal en los centros médicos de la comarca barbanzana?

La Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública do Barbanza señala que “en Ribeira faltan en estos momentos cinco facultativos, y en el de Palmeira no hay ninguno. En el de A Pobra, dado que falta un profesional, la situación se estabilizaría con la plaza anunciada”. En cuanto al de Boiro, dado que faltan tres médicos, la plaza anunciada resultaría insuficente”.

El director del dispensario boirense, el doctor Boullón, dijo que “tenemos el 25 % de la plantilla de baja de larga duración (tres de doce)”. Además, indicó que “necesitamos sustitutos por períodos largos, pero se va a incorporar un sustituto para los meses de julio, agosto y septiembre sólo 15 días al mes, lo cual es insuficiente. Por otra parte, las plazas que se convocan ahora no se cubrirán de forma efectiva hasta septiembre, y en verano es cuando sube la carga de trabajo, por el aumento de la población y por las vacaciones de los facultativos”. En su opinión, “sería bueno adoptar medidas complementarias que ayuden a reducir la carga de trabajo, y una de ellas sería la reactivación de las ambulancias medicalizadas para aliviar la carga asistencial en Urgencias”.

El director del centro médico rianxeiro, el doctor Allut, al frente de una plantilla de once profesionales que incluye la del PAC, considera que “la situación se estabilizará bastante con las dos plazas convocadas, dado que se acaban de incorporar dos médicos”.

Por su parte, el alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, dijo que “ vén o verán, unha época na que normalmente non se cubre o servizo de Pediatría. Tería que regresar o servizo a Taragoña e é preciso aumentar o PAC tamén ás tardes para que as urxencias non as atendesen os médicos da tarde, que deixan sen atender o cupo que teñen”.