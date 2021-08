El caos en el acceso a las piscinas del río Pedras pone en riesgo los rescates

A Pobra. José Andrés Lojo señala que “como todos os veráns enfrentámonos a unha gran afluencia de visitantes nas piscinas naturais do río Pedras, e con isto, os seus derivados riscos: un resbalón, unha caída a distinta altura ou un incendio poden ser resultados fatais para a vida”.

Al respecto explica que desde la administración local “intentamos traballar para minimizar estes riscos, pero non é doado”. En este sentido, indica que “o Concello está elaborando un plan de autoprotección para os visitantes desa zona, no que se analizan os riscos e se indica como minimizalos, proporcionando unha serie de actuacións e protocolos ante unha emerxencia. Por desgraza, aínda lle estamos dando os últimos retoques para que sexa 100 % operativo e non puido estar listo para esta tempada estival”.