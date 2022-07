El Museo do Mar de Noia volvió a abrir sus puertas

NOIA. El Museo do Mar de Noia volvió a abrir este martes sus puertas. El renovado recinto, situado en el malecón de Gasset, recibió sus primeros visitantes, que se sumergieron en la historia de la localidad y la vinculación de ésta con el mar. Uno de los atractivos de la sala es que se mezcla material interactivo y virtual, con elementos expuestos aportados por la Asociación Mar de Noia y demás colaboradores que pusieron a disposición del museo diferentes piezas a exhibir, tales como motores o maquetas. También se prevé establecer determinadas exposiciones itinerantes para actualizar y renovar contenido.

“O edificio en si supón a posta en valor da muralla e visualización da mesma; os distintos elementos permiten facer un percorrido pola historia da localidade e dunha maneira máis ou menos autónoma, situándose ante cada unha das pantallas e a través dos códigos QR no móbil”, explicó el alcalde Santiago Freire, quien adelantó que la sala “púxose a disposición dos usuarios aínda que este é un proceso que se irá complementando tanto a nivel fondos como material exposto”. Será inaugurado de manera oficial en las próximas semanas. La visita por el Museo do Mar de Noia puede prolongarse hora y media. Abre de martes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas. m. c.