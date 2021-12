Elexido Lalinense do Ano o empresario e artista ‘Luchi’

O artista e empresario lalinense Luis Iglesias Rodríguez Luchi foi elexido onte, por un amplo xurado composto por unha vintena de persoas representantes de colectivos da vida social, cultural e deportiva da capital dezana, como a persoa que máis se destacou en Lalín no ano que está a piques de rematar.

Segundo informan desde o Concello, o xurado completou a elección recoñecendo á organización Cuz Vermella no apartado de colectivos e a Julio López Rodríguez, no apartado de Toda unha vida, para uns galardóns que se entregarán antes do Concerto de Nadal o vindeiro día 26 de decembro no auditorio municipal de Lalín.

INTEGRANTES. Indicar que o xurado, ao que estaban convocados unha trintena de representantes, estivo composto por representantes municipais, de medios de comunicación; representantes da AED; de colectivos como Apalc, Aranes, Mencer, CD Lalín, Escola de Fútbol Deza, Basketdeza, Club Rugby, Movete na Moto, Moteiros do Deza, Clube De Atletismo, Ciclistas Montes do Deza, entre outros colectivos.

Nesta ocasión o organismo non puido estar presidido nin polo alcalde nin a tenente de alcalde por atoparse ambos convalecentes.

Así, o xurado encargado de decidir as distincións dos lalinenes por unanimidade dos asistentes decideu outorgar o premio Lalinense do Ano ao artista, emprededor e creativo lalinense Luis Iglesias Rodríguez Luchi pola súa actividade solidaria e creativa ao longo do ano 2021 con proxectos como os Cabezudos de Laxeiro ou a ampliación das Aldeas de Nadal que están a ter un notable éxito de asistentes nestas datas e que están incluídas na programación do Concello para estas festas.

O xurado tamén quixo recoñecer o traballo de difusión que fai de Lalín a través da empresa da que é titular xunto á súa dona e que ademais de ser unha das destacadas do sector dos eventos mantén unha fonda conexión co Concello. O xurado tamén reflectiu a colaboración con proxectos solidarios e a ampla traxectoria no mundo da representación, manexo, fabricación e coidado das marionetas e monicreques.

ENTIDADES. No apartado de colectivos, despois dun amplo debate entre os seis candidatos que foron propostos polos distintos xurados, o responsable de decidir elexiu a Cruz Vermella de Lalín polo traballo colaborativo que levou a cabo durante a pandemia para, xunto a outros colectivos e administracións, atender as necesidades dos veciños de Lalín. Un traballo que foi transversal a distintos eidos da vida dos lalinenses.

Por último, o xurado tamén elixiu por unanimidade no apartado de Toda unha Vida a Julio López Rodríguez, Julio “de Correos”, pola súa dilatada traxectoria no apoio e traballo a prol de temas culturais e sociais dende colectivos como o Casino de Lalín, a Residencia Nosa Señora das Dores ou o Padroado Cultural e a Banda de Lalín.

Un premio co que o xurado quixo recoñecer o traballo desinteresado realizado ao longo de tantos anos e que continúa a realizar na actualidade este lalinense.