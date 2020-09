En marcha as seis escolas deportivas que ofertan para os ribeirenses

Ribeira. Pese aos condicionantes derivados da situación sanitaria actual, o Concello de Ribeira vai ofertar escolas deportivas municipais en seis especialidades para esta tempada de inverno 2020-2021: atletismo, fitness, patinaxe, pádel, tenis e duatlón. E, segundo sinalou a edil de Deportes, Juana Brión, en todas elas se adoptarán as medidas necesarias para cumprir a normativa anticovid vixente.

Dende o vindeiro luns 28 ata o 2 de outubro as persoas que participaron na edición anterior, poderán renovar a súa participación para a presente campaña. Poderase facer presentando o formulario de renovación nas oficinas de atención cidadá do Concello ribeirense (de 9.30 a 13.30 horas) ou ben de maneira telemática na páxina web ventanilla.riveira.es. Mentres que, os días 13, 14, 15 e 16 do próximo mes poderanse matricular as personas de novo ingreso. Para facelo, poderán optar pola maneira presencial ou telemática anteriormente mecionada.

A concelleira explicou que se pode solicitar a inscrición en varias actividades distintas, incluso en varios horarios, pero neste último caso indicando a orde de preferencia. Para solventar calquera dúbida, os interesados poden acudir á oficina de deportes do complexo deportivo A Fieiteira, a través do teléfono 981 873 646 ou do email deportes@ribeira.gal.

Polo que respecta á exposición das listaxes, as provisionais faranse públicas o 19 de outubro e, dous días máis tarde, publicaranse as definitivas na web municipal. m. t.