Encontro cos afectados do cruce da Barquiña polas expropiacións das obras

A Xunta publicou este luns no Diario Oficial de Galicia (DOG), e tamén no Boletín Oficial da Provincia, a convocatoria, para marzo e maio, dos actos expropiatorios para executar as obras da nova glorieta no cruce da Barquiña e da mellora da travesía na AC-550 ata a alameda de Noia.

Esta intervención suporá un investimento global da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de 1,15 millóns de euros, no que se inclúe tamén o pagamento dos predios necesarios para levar a cabo as actuacións. As obras foron licitadas o pasado día 25 de marzo. O obxectivo é comezar os traballos no mes de setembro, para que estean á disposición dos veciños no verán do vindeiro ano, xa que contan cun prazo de execución de dez meses.

As empresas interesadas neste contrato teñen ata o próximo día 20 de abril para presentar as súas ofertas.

O acto para o levantamento de actas previas á ocupación terá lugar o 5 de maio, ás 10.30 horas, na casa do concello de Noia. A formalización das actas de ocupación levarase a cabo o 21 de xullo, no mesmo lugar e á mesma hora. No seguinte enlace ao DOG poden consultarse datos (https://bit.ly/3LWaSdR).

Segundo apuntaron dende o Goberno autonómico, os actos expropiatorios realizaranse seguindo o estrito protocolo de medidas preventivas para evitar riscos de contaxio por mor da covid. O local debe dispoñer dunha superficie suficiente para garantir a separación mínima e estará dotado con carteis informativos e xeles hidroalcohólicos. Os titulares deben asistir con máscara, ir só as persoas estritamente necesarias e non acudir no caso de presentar febre ou síntomas respiratorios.

A través desta intervención, a Xunta de Galicia reforzará a seguridade viaria da intersección en cruz entre a estrada AC-550 e a estrada provincial de acceso ao porto da Barquiña, á altura do Eroski, no quilómetro 71+100. Para iso, habilitarase unha nova glorieta de 26 metros de diámetro, cunha illa interior de 2 metros, calzada de carril único de 6 metros e beiravía interior e exterior. O trazado, indican, ten moi en conta a presenza de numerosas vivendas na contorna.

A nova rotonda mellorará as condicións de seguridade do cruce da Barquiña e favorecerá os movementos e xiros dos vehículos. Ademais, acondicionaranse os ramais de acceso á glorieta, renovando a capa de rodadura.

A intervención deseñada polo departamento de Infraestruturas da Xunta de Galicia comprende, tamén, a mellora dun treito da estrada AC-550 ao longo de 1,3 km, entre a glorieta e a alameda de Noia. Está previsto renovar a capa de rodaxe da travesía e a redistribución do ancho da estrada, para habilitar un itinerario peonil accesible nunha das marxes.

RENOVACIÓN. A actuación incluirá a renovación de beirarrúas e suporá a reorganización da sección transversal, da estrada, na que a día de hoxe hai un aparcadoiro insuficiente en ambas as marxes, o que provoca que os vehículos suban á beirarrúa e a deterioren. Finalmente, os traballos completaranse coa instalación de sinalización horizontal e vertical e balizamento.

Unhas obras coas que A Xunta continúa traballando no mantemento e mellora da rede viaria autonómica pola seguridade e a comodidade.