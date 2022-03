Entroido virtual para laracheses con 5.500 votos

A Laracha optou este ano por un Entroido virtual a través de Facebook que, ademais dunha importante participación, espertou un gran interese dos internautas, como demostran os máis de 5.500 votos recibidos polas imaxes e vídeos subidos ás redes polos participantes.

Paralelamente, a creatividade, a orixinalidade, a posta en escena e a elaboración artesanal foron valoradas por un xurado. En total repartíronse 2.450 euros en premios.

Os gañadores na modalidade individual infantil foron Carmucha (277 Gústame) e Ourizo de Caión. Tamén teñen premio Peliqueiro de Caión e Tachi. Na categoría de adultos o disfraz máis votado foi Bella y Bestia (372 Gústame), mentres que o xurado outorgoulle o primeiro premio a A raíña de cartón. Pola súa banda, A vella americana fíxose co terceiro galardón. Entre as parellas participantes, Os Grease galegos (475 Gústame) e Non ós caixeiros foron os galardoados, ademais de Frozen e Olaf e Crucela saca o can.

Asimesmo, Locas Mías (282 Gústame) gañaron na categoría de grupos, na que tamén foron premiados Súper Familia, Os Chorlequíns, O granxeiro e Equipo Alpine.

Internautas e xurado coincidiron en outorgar o primeiro premio de comparsas á Familia Picapiedra (367 Gústame e cincocentos euros), e tamén foi galardoada a agrupación Vilaño, comuniones todo el año (187 Gústame e trescentos euros).

Todas as fotografías poden verse na páxina de Fabebook do Concello larachés. Nos próximos días, dende a administración local poranse en contacto cos premiados para informarlles sobre o procedemento de abono dos galdardóns.