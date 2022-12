Erro no número da lotería de Nadal vendida polos alumnos do IES de Carnota

CARNOTA. A administración de loterías Costa da Morte, de Cee, e o IES Lamas de Castelo (Carnota) informan que houbo un erro de impresión nas participacións da lotería de Nadal que venderon os alumnos do instituto para recadar fondos para a viaxe de fin de curso.

O fallo está no número, xa que na participación debería figurar a cifra 76.904 e, por erro, consta a 76.094, polo que advirten a todos os que mercaron estes boletos que o teñan en conta. Os décimos oficiais están depositados na propia administración de loterías de Cee.

As participacións foron vendidas polos alumnos e alumnas do instituto carnotán a un prezo de 5 euros cada unha, dos cales 4 € corresponden ao xogado na lotería de Nadal co número 76.904, e o euro restante é como donativo para que os estudantes poidan xuntar fondos para a excursión. J. M.