“Escribín moitas poesías aparte do libro... e aínda me encargan”

A poetisa Filomena Fraga Rey naceu o 19 de maio de 1926, no Pazo, aldea de Gasamáns, parroquia amesá de Agrón. Viúva, casou pra Calo, onde aínda reside, e segue a manexar as palabras coa mesma mestría de sempre: “Vivo soa, pero non me sinto soa”, subliña a autora de A Cancela, unha obra chea de prosa e poesía por e para o pobo. E por riba, a protagonista destas liñas ten lucidez de máis á hora de expor as súas prioridades: “Tiven un marido moi bo, e fomos moi felices sempre, e os fillos saíronme moi bos... e que tanto me querían e seguen querendo!”.

Como se atopa, Filomena?

Hai tempo que non podo colaborar co Concello de Ames por enfermidade e por circunstancias da vida, porque en seis anos morréronme dous dos meus cinco fillos, e pode habelos tan bos coma eles, pero millores, non. Antes tiña un gran humor para os chistes e as anécdotas, e invitábanme para falarlle aos nenos do colexio e do instituto. Sempre me gustou aprender e saber, e participar en todo o que me chamaban.

Ten un libro publicado, ‘A Cancela’. Foi moi complicada a edición?

Pois mira, había un alcalde, o Astray, que non me quería moi ben porque tiveramos un problema cos rapaces na escola, e andivemos metidos na Xustiza. Cando saquei o libro, leveino ao concello, e pensaba que como ninguén escribía, aparte de Castiñeiras, algo para a cultura terían que dar. Fíxome un rapaz a solicitude moi ben feita, e díxome o día que había pleno onde se ía a expoñer. Mandáronme volver ós 15 días, dixéronme que me ían mandar unha carta... e aínda non ma mandou hoxe. Pero fixen o libro cos meus aforros, en 1995.

Recibiu axuda para elaboralo?

O libro revisouno Suso de Toro, que traballaba no colexio rural de Negreira, e viña a comer moito á nosa casa. Unha vez fomos á Deputación da Coruña por un tema do colexio, xa que era a administración que lle pagaba aos mestres. E alí preguntáronme se eu era parente de Manuel Fraga; claro, díxenlle que si, polo meu irmán Manolo. Suso botou todo o camiño de volta a rir. Tamén me axudou un concelleiro, Quin Caamaño, e fixen a presentación na casa da cultura: ese día xa marcharon máis de cen libros, porque me coñecían de vivir alí de nova.

E lle fixeron unha segunda edición desta obra, no 2006...

A primeira acabouse en sete meses. Eran moitos cartos, e aínda que os meus fillos se ofreceran a pagalo, era un capricho meu, e pagueino eu. Logo perdeu as eleccións Astray, e entrou Carlos Fernández. Viñeron aquí o concelleiro Xosé e Pilar Candocia, que eran do Bloque e cogobernaban co PSOE, e visitáronme por culpa do libro, porque non o atopaban en ningún sitio, e eu non llo podía dar, porque quedábame un exemplar. Dixéronme que estaban empezando, e que non deixaran unha peseta no Concello, pero que querían publicar de novo a miña obra. Pasaría un ano, e fixéronme o libro, e regaláronme oitenta exemplares que repartín entre os amigos. Puxeron ata un bus de Milladoiro e viñeron 300 persoas á presentación

Tivo unha vida laboral dura?

Eu coñecía a todas as persoas da antiga Negreira, porque fun criada de servir, e estíveno facendo na casa grande de Manuel Negreira. Queríanme moito, sempre tivemos trato e nos levamos ben, e o home, que era médico, atendía aos meus fillos. Antes servín no Portanxil, pero non me pagaban, e marchei.

E non pensou en continuar escribindo alguna nova obra?

Agora? con 95 anos e con todo o que me pasou? Aínda me encargan poesías, porque escribín moitas ademais das que hai no libro, pero non teño a cabeciña pra nada dende que que morreu o segundo fillo, aínda non hai tres anos.

Como lle foi cos alcaldes?

Cos do PP nunca me levei ben, porque co Astray non me levaba, e nunca lle votei, e xa sabían estes problemas. Despois entrou Miñones, moi amigo meu, deume a medalla do Concello e aínda vai vir a comer por aquí un día. E a Blas xa lle fixera unha poesía, nunha homenaxe.