Escusas incívicas para usar aparcamentos das persoas con mobilidade reducida

“Son só 5 minutiños”, “Será só un momentiño”, “Volvo nun santiamén”, “Non teño tarxeta... pero non pasa nada, non?” “Non tardo nadiña” ou “Non sabía que aquí non podía aparcar” son só algunhas das incívicas escusas das que botan man os condutores que non respectan as prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida.

Esas mensaxes coas que se topan a miúdo encheron de contido a campaña de concienciación desenvolvida en Carballo pola Asociación Íntegro, en colaboración co Concello. “Queremos simbolizar así como se sente un cidadá cando lle ocupan unha praza de aparcamento e non pode aparcar. Pois a nós moitas veces pásanos o mesmo”, explicaron os representantes do colectivo.

Durante boa parte da mañá ocuparon varias prazas de aparcamento da avenida do Ambulatorio con cadeiras de rodas, sobre as que colocaron carteis nos que se podían ler algunhas desas escusas utilizadas con máis frecuencia por quenes non respectan as prazas reservadas para eles.

Dende Íntegro queren reivindicar tamén que o tempo das persoas con diversidade funcional “vale o mesmo que o de calquera outra persoa, e que as prazas reservadas non son un capricho, senón unha necesidade”, afirman.

A maiores das diversas escusas quixeron chamar a atención tamén sobre o uso indebido das tarxetas de aparcamento “por usuarios que non teñen discapacidade, e iso, ademais dun fraude, moralmente é tamén algo reprochable”, engaden.

O concelleiro de Mobilidade, Juan Seoane, e a concelleira de Igualdade e Benestar, Maica Ures, acompañaron ao persoal e aos usuarios e usuarias de Íntegro durante parte da xornada, enmarcada nos actos da Semana Mundial das Nacións Unidas para a Seguridade Viaria, que se están a celebrar entre o 17 e o 23 de maio na capital de Bergantiños. Unha iniciativa semellante desenvolveuse xa o ano pasado na rúa Cervantes e “ao longo deste 2021 repetirémola en distintos barrios urbanos”, indican dende o Concello carballés.