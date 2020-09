Esixen unha comisión bañesa para controlar a incidencia da pandemia

A Baña. Compromiso por Galicia solicitará no pleno da Baña do día 30 a creación dunha comisión de seguimento pola incidencia da covid, coa participación dos tres grupos, ademais dunha rebaixa do ive e que o Concello agasalle máscaras aos alumnos para levar ao colexio, entre outras.

En concreto, dende a oposición pedirán tamén que as decisións sobre esta pandemia –non hai que esquencer que afectou a un traballador municipal, á edil de Cultura e tamén o propio alcalde tivo que confinarse– sexan adoptadas de forma consensuada entre todos os partidos. Pero tamén avogan por establecer un medio de comunicación coa veciñanza “rigoroso, transparente e imparcial de todos os aspectos relacionados con esta crise”, di CxG.

Toda a información relacionada coa covid-19 e que afecta ao Concello da Baña cren que debe ser tratada pola comisión, sendoesta a que decida de forma consensuada as medidas a adoptar, e establecerase unha periodicidade para as sesións. Sobre a rebaixa do ive das máscaras e dos xeles hidroalcólicos, queren que se reduza ao 4 %.

Para rematar, solicitarán á Xunta que asuma o aumento dos custes da limpeza dos centros educativos e parques infantís xa que o Estado acaba de acordar unha transference que o Concello da Baña “agasalle a cada neno ou nena empadroado no Concello da Baña dúas máscaras infantís reutilizables para que poidan levalas ao colexio e ao instituto” . o.d. vilar