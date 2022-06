Espaldarazo á rexeneración dos bancos marisqueiros da comarca

O SECTOR marisqueiro é un dos motores da economía de Galicia. O mar é o primeiro eslabón dunda rendible cadea. Pero a súa explotación sostible esixe reponsabilidade e compromiso co medio ambiente. Coidar, manter e protexer os bancos marisqueiros é indispensable para garantir o futuro do sector dende os puntos de vista económico e ecolóxico. E ese traballo que en primeira instancia fan as confrarías é moi custoso. Probablemente algúns pósitos terían dificultades para manter as súas concesións marisqueiras nas condicións necesarias de non ser polas axudas que reciben a tal efecto da Administración autonómica. As praias galegas son, como as hortas no interior, terreos que hai que rexenerar e sementar.