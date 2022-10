Estreas de Leo Bassi, David Espinosa e Titziana Teatro no ecuador do FIOT

O Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo adéntrase na súa terceira fin de semana con moito humor, creación emerxente e VocesFIOT de marcado carácter.

As estreas en Galicia de Búho, de Titzina Teatro (sábado 15, ás 20.30 horas no Pazo da Cultura) e 70 años: Leo Bassi, do mítico clown italiano (domingo 16 ás 20.30 horas) destacan no Programa de Sala e da Escola do espectador nas ondas. Non serán os únicos pratos fortes da fin de semana, xa que o sábado 15 comeza a sexta edición do Certame de Micro-Escenas Metro Cadrado. Ademais, os humoristas Pablo Meixe e Adrián do Regenco serán protagonistas dunha noite da Rúa dos Contos no mercado municipal.

O programa completarase coa última función do Teatro de Rúa na Praza do Concello da man do malabarista Fran Boza e unha segunda cita co ciclo OTNI, que acollerá a estrea galega de Conferencia espectacular, de David Espinosa, (o venres día catorce a partir das 21.00 horas).

A compañía catalá Titzina, unha das máis destacadas do teatro contemporáneo en España grazas ás súas propostas afinadas, fondas e poéticas, crea as súas obras a partir dun longo traballo de investigación antropolóxica, de entrevistas e convivencias, explorando con gran sensibilidade as relacións e os conflitos cotiáns, que eleva a unha dimensión cómica e tráxica.

Desta quenda presenta en primicia en Galicia un espectáculo visualmente suxerente, onírico e cunha linguaxe trepidante que combina diversas artes escénicas. A través da música, da interpretación e da escenografía, Búho constrúe un relato dirixido a todo tipo de públicos que se mergulla na busca interior da memoria do protagonista á fin de recuperar os seus recordos e a súa identidade logo de sufrir un ictus que lle provoca unha amnesia severa.

Outra das VocesFIOT será a de Leo Bassi, quen regresa a Carballo 25 anos despois da súa primeira actuación en Galicia e que, precisamente, tivo lugar no FIOT carballés.