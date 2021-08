Estrelas, planetas, buracos negros e ceo nocturno no castro de Borneiro

A xa tradicional Ruta das Estrelas que coordina o físico baiés Jorge Mira e que organiza conxuntamente o Concello de Cabana coa Deputación da Coruña e o albergue municipal Alalá Terra e Sons colleitou un novo éxito. O percorrido deste ano comezou no Dolmen de Dombate e incluíu un traxecto de ida e volta ata o Castro de Borneiro, onde se realizou unha observación guiada da maxia do ceo nocturno cabanés.

Sentados nos diferentes recintos do Castro, máis dun centenar de participantes quedaron marabillados coas estrelas fugaces e a guía sobre o firmamento realizada polo catedrático Jorge Mira coa súa habitual habilidade didáctica.

Nesta edición, marcada pola normativa sanitaria para combater os contaxios pola COVID realizouse o traxecto entre o Dolmen e Borneiro nunha decena de grupos diferenciados. Da man do catedrático pola USC Jorge Mira, as persoas asistentes puideron gozar dunha explicación detallada da posición das constelacións e planetas no firmamento nocturno.

O investigador afondou en cuestións coma a evolución das estrelas, o seu tamaño, a teoría dos buracos negros ou o cambio climático.