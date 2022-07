Estudan acercar Ribeira e Santiago por bus con tres liñas lanzadeira comarcais

A Xunta de Galicia abordou este mércores cos concellos da comarca do Barbanza e co de Porto do Son unha proposta de mellora dos servizos de autobús que conectan a bisbarra con Compostela.

O director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, e o xefe territorial da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade na Coruña, José Antonio Álvarez, mantiveron unha xuntanza cos alcaldes de Rianxo (Adolfo Muíños), Ribeira (Manuel Ruiz) e O Son (Luis Oujo); ca xerente da Mancomunidade Barbanza-Arousa, Fátima Cachafeiro; e con representantes da concesionaria do transporte público da comarca (Monbus).

O encontro dá continuidade ao mantido o pasado mes de outubro no que os representantes municipais quedaron emprazados a trasladar as súas achegas para unha proposta de reestruturación dos servizos formulada pola empresa concesionaria do transporte público na zona.

No novo deseño presentado este mércores, a concesionaria analizou e tivo en conta as enquisas realizadas polos concellos entre a veciñanza para coñecer de primeira man as necesidades dos usuarios. A nova proposta elaborada polo operador prevé unha redución dos tempos de viaxe con Santiago e a mellora das conexións na bisbarra.

A configuración deseñada inclúe crear servizos directos entre Ribeira e Santiago de Compostela cunha duración estimada en 60 minutos, que estarían conectados co resto de localidades do Barbanza a través de 3 liñas lanzadeira.

Outros servizos serían semidirectos, por estrada entre Ribeira e A Ponte de Té, no concello de Rianxo, continuando cara a Santiago de Compostela por autoestrada.

A oferta de servizos da conexión coa capital galega completaríase con liñas por estrada con itinerario por Padrón ou por Noia, atendendo deste xeito tamén a O Son.

A reestruturación destes servizos acompáñase dunha mellora das comunicacións entre as poboacións da comarca do Barbanza a través das liñas que atenden o traxecto parcial entre Ribeira e Boiro por estrada.

A nova proposta presentada na xuntanza recolle tamén as posibilidades de axustar a oferta segundo a evolución da demanda ao longo do ano. Máis en detalle, tense en conta que existen liñas que rexistran un pico de usuarios no verán e valórase mellorar a oferta durante as festividades.

A proposta de reestruturación detallada pola empresa será avaliada máis polo miúdo pola Dirección Xeral de Mobilidade e polos concellos de Ribeira, Boiro, A Pobra, Rianxo e Porto do Son para avanzar no reforzo do transporte público na bisbarra.

