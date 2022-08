Exige el arreglo de la TV rota al cambiar de operador en Oroso

Lo típico: usted completa una portabilidad, de R a Orange en este caso, y la compañía naranja le manda a casa al técnico que, por supuesto, han elegido ellos. Lo que no es tan normal es que, en pleno proceso de conexión, la vivienda sufra un estallido y se quede sin luz, averiando el televisor. Y lo que ya roza el delirio es que la firma de telecomunicaciones no quiera hacer frente a la reparación, ni que el técnico o la subcontrata, tampoco... y con posibles amenazas indirectas.

Ésto es lo que le ocurrió a un vecino de Sigüeiro, Oroso, S.L.O. Recuerda que al día siguiente de la explosiva instalación le enviaron un supervisor, afirmando que “vertió graves amenazas” contra él. “Por supuesto, ya lo he puesto en conocimiento de la Xunta mediante la pertinente hoja de reclamación, además de solicitar un arbitraje”, dice.

Entre medias, el afectado no dudó en ponerse en contacto con Orange, que le daba como consejo “que no vuelva a hablar con el instalador”. Y, a su vez, desde la empresa que asumió el montaje le proponen abonarle cien euros por los daños, un importe que no cubre siquiera ni el arreglo, ni un nuevo televisor.

Pues bien, como la disconformidad del usuario orosano era evidente, rechazando el cutre importe propuesto para cubrir el desaguisado, desde la empresa subcontratada no se les ocurre más que adjuntarle el DNI y datos del operario que eligieron para que acudiera al domicilio orosano, “vulnerando todo principio de privacidad, y encima con un nombre y apellidos rusos, cuando quien montó la instalación era sudamericano”, recuerda el afectado.

Lo que más indigna a este cliente, que para más inri sufrió fallos en la fibra contratada, es que la compañía “me aseguró en un primer momento que no me preocupase, que ellos solucionarían el problema sí o sí”. Y, sin embargo, el pasado 15 de julio recibía una carta de Orange en la que lamentaban las molestias y, de paso, se negaban a hacerse cargo de los daños de la empresa que eligieron para montar el router... aduciendo que la subcontrata no quiere asumirlos. El tema está a la espera del laudo del Instituto Galego de Consumo con toda la documentación.