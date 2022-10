Expedientan a la firma que introdujo los LED en el rural por retrasos en reponer

El tripartito de Ames se hace eco del malestar que existe entre los vecinos del rural ante la falta de mantenimiento del alumbrado fuera de las urbes. Y debido a que fue la empresa Serveo la encargada de sustituir las luminarias por LED, acaba de requerirle un informe al director de obra “para abrir un expediente de penalidades” a la firma.

Así, desde el ejecutivo local afirman que la citada obra de relevo de bombillas fue sufriendo “innumerables problemas” que se ampliaron ahora, y que derivan en caídas constantes –apagones– del alumbrado en general, ejecutándose los obligados cambios “cunha gran demora”, pese a las molestias.

Hay que recordar que la junta de gobierno local adjudicó en 2021 la obra de sustitución del alumbrado del rural por luces LED a Serveo. Para desarrollar dicho proyecto, el Ayuntamiento de Ames contó con una ayuda de 1.176.231,15 euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con un presupuesto previsto para su ejecución de 1.470.288,94 euros. El 80 % de este montante fue sufragado con fondos europeos concedidos por el IDAE, mientras que el 20 % restante, 294.057,79 euros, se abonaron con fondos propios municipales.

El alcalde de Ames, Blas García, explica que “desde o comezo das obras vimos sufrindo innumerables problemas coa empresa que se encargou da realización das obras, e o prazo inicial previsto houbo que incrementalo en medio ano máis do previsto por culpa da falta de previsión e a mala organización das obras. Esta obra foi sufrindo innumerables problemas que se ampliaron actualmente e que están derivando en caídas constantes do alumeado en xeral. A maioría dos núcleos están tendo problemas con apagóns constantes, algo que é inxustificable”.

Además, la actuación tenía un plazo de ejecución de seis meses que se amplió hasta prácticamente el doble de tiempo. Una vez finalizada y recepcionada, la obra tiene un periodo de garantía para solventar unos problemas existentes que, a su juicio, la empresa no está ejecutando a pesar de las notificaciones. La intención, en cuanto se pueda, es que el propio Concello se encargue con personal propio de arreglar los problemas existentes en el tendido eléctrico del rural, y posteriormente cargarle los gastos derivados de estas reparaciones a la empresa.

El concejal de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente, Manuel Lens, explica que “dende o Concello de Ames estamos traballando arreo para tratar de solucionar as deficiencias existentes no alumeado do rural o máis axiña posible. Somos conscientes de que a empresa Serveo está demorando moito o arranxo de ditas deficiencias, que lle son notificadas por parte do Concello. Estase buscando a fórmula máis axeitada para que o Concello poida facer e axilizar as reparacións e despois trasladarlle ditos gastos á empresa”.

Por último, el mandatario local apunta que “non imos a permitir que a empresa Serveo non cumpra o contrato como debe e intente escaparse das súas responsabilidades, por iso chegaremos ata o final e lle esixiremos á empresa que asuma a súa responsabilidade. Son moitos os veciños e veciñas que están a sufrir os problemas derivados dunha mala execución dunha obra, e non podemos consentir que despois de gastar máis de 1,4 millóns de euros que o servizo de alumeado público sexa deficiente”.

OPOSICIÓN. Y, curiosamente, desde la oposición del PP remitían un escrito en el que lamentaban, por un lado, que se iluminase el consistorio contra el cáncer de mama metastásico durante tres jornadas, más allá de la efeméride (que fue el pasado día 13), “y mientras esto ocurre, los vecinos de la avenida de la Peregrina, en Bertamiráns, día sí y día también, llevan soportando cortes en la iluminación pública de la calle que dejan a oscuras a quienes se levantan muy temprano para recorrer sus aceras hacia la parada de autobús que los lleve al trabajo y a quienes llegan tarde a casa después”.