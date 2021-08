Experiencias musicais únicas nos faros de Muxía e Corrubedo

Catro experiencias musicais únicas aos pés doutros tantos faros da costa galega. Esa é a proposta do ciclo Concertos na fin do mundo, que o vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado da directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, presentou este luns en Baiona. Unha proposta musical que conta coa colaboración da Fundación La Caixa e que forma parte da programación do Xacobeo.

O gaiteiro Anxo Lorenzo, as cantareiras As Tanxugueiras, Dulce Pontes e Mikel Erentxun participan no cartel que terá como escenario os faros de Baiona, Muxía, Corrubedo (Ribeira) e Cervo. Xunto a eles actuarán tamén a DJ galega Russihha e varios grupos emerxentes do actual e prometedor panorama musical galego.

Os concertos serán os días 21 e 27 de agosto e 3 e 10 de setembro, para grupos reducidos que van de cen a duascentas cincuenta persoas, dependendo das características do faro e do nivel de ocupación dese escenario natural, tendo en conta os protocolos de seguridade e as normas sanitarias. A proposta cultural, ademais, persegue promover os valores de respecto coa contorna, de igualdade e de diversidade.

A primeira cita terá como escenario o faro Silleiro, en Baiona, o día 21 de agosto a partir das 20.30 horas. Comezará cunha sesión DJ da man de Russinha, creando un momento de desconexión que permitirá aos asistentes desfrutar da paisaxe e fusionarse coa contorna. Despois subirán ao escenario Pablo Lesui, un músico multi instrumentista, cantante e compositor, e as cantareiras da agrupación As Tanxugueiras.

Unha semana despois, o día 28, a música trasládase ao pé do santuario da Virxe da Barca, onde actuarán Russinha (20.30 horas) e a artista emerxente Margarida Mariño (21.00 h.), quen presentará unha proposta en solitario cun repertorio orixinal para violoncelo e voz inspirado en temas como a ecoloxía, o cambio climático ous a migracións humanas.

Despois, a pianista, compositora e intérprete portuguesa Dulce Pontes (a partir das dez da noite) pechará o concerto, no que non faltarán os seus coñecidos fados.

Xa en setembro, o día 3, a música, en harmonía co ruxido das ondas e os sons da natureza, soará ao pé do faro ribeirense de Corrubedo, onde están citados Russinha, a cantante galega Laura Lamontagne & Pico Amperio e o gaiteiro Anxo Lorenzo, quen fará un repaso, coa colaboración do músico irlandés Eoghan Neff, dos sons atlánticos que nos conectan con outros países do mundo.

O ciclo pecharase o día 10 de setembro no faro de San Cibrao, en Cervo. Os protagonistas do último concerto serán Russinha, a cantante galega Yoly Saa e o cantautor vasco Mikel Erentxun. Os que desexen asistir poderán obter máis información a través da web www.concertosnafindomundo.com, desde onde serán redirixidos á pasarela de pago na que poderán adquirir as entradas a 10 euros. A venda comezará este martes, día 17, ás 10.00 horas.

Alfonso Rueda asegurou dende Baiona, un dos puntos estratéxicos do Camiño Portugués da Costa e un dos itinerarios xacobeos que máis está a medrar, que “o visitante e o peregrino de hoxe en día demandan ofertas diferenciadas e singulares das que Galicia ten moito que ofrecer”. Subliñou ademais que os concertos programados van ter como escenarios uns “espazos espectulares”. O representante autonómico estivo acompañado tamén polos presidentes das autoridades portuarias de Vigo, A Coruña e Ferrol.