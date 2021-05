... “Faría máis zonas verdes e poría máis vixilancia”

Residente en O Milladoiro, casada e con dous fillos, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

O primeiro sería facer máis zonas verdes para os nenos. O Milladoiro está medrando moito, no colexio de aquí hai 325 cativos de entre 3 e 5 anos e en Primaria creo que case 700. Cando queremos ir ao parque non hai sitio para todos. E segundo, faría falta máis vixilancia porque hai moitas pelexas. Vexo que os parques están cheos de botellas e lixo, e son as zonas nas que pola tarde están os pequenos.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O mellor son as facilidades para desprazarte a pé. Eu vou andando ao centro médico, á compra e a levar aos cativos ao colexio. Non teño que coller para nada o coche. Ademais se quero ir ao hospital collo o transporte público, que para o que eu o necesito funciona moi ben: teño un bus cada quince minutos que me deixa no hospital ou no centro de Santiago.

E o que peor leva?

A falta de zonas verdes, algo que se nota sobre todo agora que quedamos cos amigos ao aire libre. E, por suposto, a pouca vixilancia porque hai bastantes pelexas e tendo cativos é algo que non me gusta moito ver. Eses serían os dous aspectos que mudaría no Milladoiro, e os que máis me incomodan.