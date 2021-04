... “Faría máis zonas verdes para camiñar sen tráfico”

Residente en O Milladoiro, casada e con dous fillos, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

O primeiro sería facer máis zonas verdes para poder pasear sen ter que andar entre os coches. Aquí, xa ves, non hai nada, tes que ir camiñar por Santiago. Cando despois do confinamento saímos a camiñar non nos quedaba máis remedio que ir por zonas de tráfico porque non tíñamos outro sitio. O segundo a arranxar é o transporte. Eu agora non subo moito a Santiago pero os meus fillos están na Universidade e o outro día un deles non tiña forma de ir e acabouno levando o seu pai. Antes estábamos ben comunicados, había un cada cuarto de hora, pero agora nin sabemos cando saen. O terceiro sería dar apoio ao comercio local. Estaría ben ter máis tendas de téxtil e de electrodomésticos porque hai moi poucas.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O mellor é que é un sitio pequeno e tranquilo, que está moi próximo a Santiago.

E o que peor leva?

Sobre todo o feito de non ter un transporte urbano que funcione ben. Os horarios están ademais equivocados en Internet porque non hai moito un dos meus fillos viu que puña unha hora e logo pasou a outra. Incluso se esqueceron da súa parada.