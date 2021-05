... “Faría parques cubertos para o inverno”

Residente en O Milladoiro, casado e cun fillo, que tres cousas faría en favor da veciñanza?

Primeiro, controlar o tráfico tanto no rural como no polígono do Milladoiro porque pasan os coches a bastante velocidade. É preciso un maior control policial, e igual colocar algún pequeno badén. Segundo, tamén faría zonas verdes, ou máis ca iso, obraría ou habilitaría sendas e espazos para camiñar. Terceiro, somos un municipio con moita cativada polo que virían ben máis actividades para desfrutar en familia e parques cubertos para o inverno, para que os nenos poidan saír á rúa en caso de mal tempo. Cando chove o certo é que estar cos pequenos na casa faise un pouco tedioso.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

Que hai xente nova, e por conseguinte, bastante movemento. Valoro tamén, e sobre todo, a comodidade. Aquí temos servizos de todo tipo e ademais estamos moi preto de Santiago para poder achegarnos rápido se non atopamo algo no Milladoiro. En xeral estou contento aquí.

E o que peor leva?

Pode ser que o asunto dos botellóns, que se viron sobre todo na zona das piscinas no verán. Tería que haber un maior control policial. É moi fácil atallar a infracción; é simplemente pasarse por alí e multar.