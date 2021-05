... “Faría propostas para os turistas”

Residente en O Milladoiro, casado e con dous fillos, que tres cousas faría en favor da veciñanza?

Faría máis actividades lúdicas para os turistas, tanto en Ames como mesmo en Santiago. Cando veñen só botan aquí un ou dous días porque non teñen nada que facer. Hai moitos anos estaba programado crear un aquapark onde están as piscinas, pero nada. En Vigo ou A Coruña teñen entretemento, pero aquí non. Iso é o que se bota de menos no meu sector.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O mellor é que os prezos son máis económicos que en Santiago. Os da vivenda son moito máis asequibles aquí. Tamén temos bastantes zonas verdes; de feito, están facendo un parque na zona na que está a igrexa.

E o que peor leva?

Diría que os cans. E non digo que sexa culpa deles, senón dos donos. Hai xente que lles permite facer as súas necesidades nas entradas dos locais a pesar de que teñen a dous metros a terra. O lóxico é educalos para que vaian á herba, pero non hai forma. Iso creo que é o peor de todo.