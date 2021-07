... “Faría un aparcamento subterráneo e zonas verdes”

Veciña do Milladoiro, e con dous fillos, que tres cousas faría en favor dos veciños?

Nun principio intentaría conseguir zonas de esparcemento, que non temos, unha zona de aparcamento pero en vez de facela en superficie poderíase construir un parquin de varios sótanos, que nos viría moi ben a todos e paréceme primordial. Ademais, melloraría as áreas deportivas, fomentando aínda mais a inclusividade das instalacións. Por último, ás zonas adicas a xente con minusvalías gustaríame que estivesen ben plantexadas, xa que as beirarúas malia que asemella ser fácil transitar por elas, ao non ser lisas a xente en cadeira de rodas pásao mal.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O que máis me gusta é que estas moi ben situado e tes cousas esenciais relativamente cerca.

E o que peor leva?

O que menos me gusta e que é mais cidade dormitorio que cidade para vivir. Ademais, só hai cemento, cemento e cemento. Tería que haber mais zonas verdes e mais altenativas a facer cousas. Teríamos que ter unha piscina cuberta e mais zonas de esparcemento. O que realmente me gustaría é que a xente se quedase a vivir e non se marchase a montar os seus negocios a outros lados.