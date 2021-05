... “Faría un cine e máis propostas culturais”

Residente en O Milladoiro, solteiro, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

O primeiro, arranxaría o tramo da autovía de Padrón a Santiago e aproveitaría para facer peonil a rúa principal do Milladoiro. O segundo que faría é arranxar as beirarrúas porque están un pouco vellas e hai baldosas soltas coas que logo te salpicas. Terceiro, máis actividades culturais. Ultimamente están a traer ao centro cultural algunha proposta teatral, pero non é o mesmo que en Santiago. Deberían facerse máis. Tamén debo engadir que se precisan máis zonas verdes, sobre todo no centro da cidade.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O mellor é a proximidade con Santiago, especialmente pola cercanía dos postos de traballo. Tamén temos comercio de todo tipo, aínda que ao estar cerca de Compostela moitas veces aproveito para ir alí.

E o que peor leva?

Boto en falta un cine e algunha proposta cultural máis. Sería bo non ter que desprazarse sempre a Santiago para isto.