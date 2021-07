... “Faría un mercado como a praza de abastos”

Residente no Milladoiro, solteiro, que tres cousas faría en favor dos veciños?

Eu faría moitas máis zonas adicadas e adaptadas para os peóns, xa que considero que o maior problema que ten o Milladoiro é o constante tráfico que asola e divide a cidade a través da Nacional-550. Por outra banda, melloraría tamén o comercio do sector primario poñendo unha zona tipo praza, na que se puideran mercar produtos naturais como verduras, peixe, carne e derivados. Por último, faría unha mellora substancial nos enlaces do transporte público entre Santiago, Milladoiro e os demais puntos do concello de Ames, como poderían ser Bertamiráns ou as respectivas aldeas.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O que máis me gusta, sin ningún lugar á dúbida é a tranquilidade que me transmite esta zona para residir, xa que apenas hai conflitos e respírase un ambiente moi agradábel entre tódolos veciños da nosa vila.

E o que peor leva?

O que menos me convence desta cidade é a falta de comunicación que hai entre as determinadas vilas do concello, xa que dende Milladoiro até Bertamiráns apenas hai medios para moverse dunha vila á outra. E o mesmo pasa cas aldeas e os municipios da contorna.