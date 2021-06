... “Faría zonas para aparcar o coche”

Con negocio en O Milladoiro, divorciado e con dous fillos, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

Particularmente na rúa na que traballo poría máis aparcamento porque fixeron unhas xardineiras que non serven para nada e agora non hai onde deixar o coche. Afectou aos comerciantes daquí, de feito, a metade pecharon e a outra metade imos sobrevivindo. O segundo, faría máis zonas verdes, porque O Milladoiro é todo cemento. Nese sentido Bertamiráns está mellor estruturado porque ten máis parques e os edificios non son tan altos e están máis espaciados.

Que é o mellor do concello de Ames?

Que somos unha aldea grande e nos coñecemos todos aquí.

E o que peor leva?

Precisamente o feito de ser unha aldea tamén alberga outras desvantaxes. Eu para vivir prefiro Santiago, onde resido, porque pasas máis desapercibido. Teño o negocio aquí porque era máis barato, pois nunha zona céntrica de Santiago custaría moito máis.