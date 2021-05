Feria Internacional de Galicia: 25 años dinamizando la economía

Como presidente de la Fundación Semana Verde y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda ha querido destacar en este aniversario “a importante contribución do recinto ao desenvolvemento da economía galega nestes 25 anos”. Por su parte, el director de la Feira Internacional de Galicia Abanca, Ricardo Durán, también ha resaltado la “aportación do recinto a moi diversos sectores, dende o primario, co que está moi vencellado, ata moitos outros que son froito do incremento da actividade pola que traballamos dende a Fundación”, lo cual supone que “de seis eventos e 132.500 visitantes en 2013 pasáramos a 24 citas e 248.800 visitantes en 2019”. Además, indicó que el servicio que presta el recinto “tamén se estende á propia administración, non só a través das instalacións, senón do seu equipo humano”.