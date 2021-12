Fin ás goteiras e humidades no centro de saúde de Ponteceso

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, supervisou este xoves as obras de mellora que se levaron a cabo no centro de saúde de Ponteceso, as cales supuxeron un investimento do Goberno galego de máis de 79.000 euros, e porán fin aos problemas de humidades e filtracións de auga que sufría.

As actuacións consistiron na rehabilitación da cuberta e a colocación do canlón perimetral interior en chapa de zinc de 0.65mm, e a prolongación de tubarías de ventilación existentes no baixo cuberta. A Xunta tamén financiou o pintado das paredes exteriores incluíndo a limpeza a presión de todas as superficies, rascado de desconchados, emplastecido e selado de fisuras e varias mans de pintura. Ademais, levouse a cabo a reparación do murete perimetral incluíndo a aplicación de mortero e selado de fisuras. Finalmente, tamén se mudou todo o chan por un pavimento vinílico.

O representante autonómico puxo en valor este apoio da Xunta para mellorar a calidade asistencial do centro de saúde e para facilitar o seu uso por parte dos veciños, ao tampo que destacou o esforzo inversor por parte do Goberno galego para acondicionar o edificio municipal no que se presta o servizo sanitario.

Trenor apuntou tamén que na provincia da Coruña leváronse a cabo actuacións menores en 28 centros de saúde por un importe de 640.000 euros e concretamente na área da Coruña realizáronse obras de mellora nos consultorios de Irixoa, Coristanco, A Laracha, Carballo, Oleiros, Curtis, Paderne e na cidade da Coruña nos Rosales e Labañou. Estas actuacións xunto coa levada a cabo en Ponteceso supuxeron un investimento de máis de 210.822,27 euros.

En particular, na provincia de A Coruña, nos últimos anos puxéronse en marcha novos centros de saúde como o de Coristanco, Oleiros, A Coruña (Novo Mesoiro), Cambre, Malpica, Arteixo, Culleredo, Santiago (Galeras). Polo que respecta a esta lexislatura impulsáronse o novo centro de saúde de Ames (Milladoiro), Melide ou Narón e as reformas de Ortigueira, Mugardos, As Pontes, Ribeira ou Bertamiráns, e asinouse o convenio para a construción do novo consultorio de Abegondo. Tamén está licitada a redacción do proxecto e asinado convenio de colaboración co concello de A Coruña para a construción do novo centro sanitario de Santa Lucía.

No que respecta aos centros de titularidade municipal, foron xa reformados nestes últimos anos, a través de cofinanciamento cos concellos, os centros de saúde Oza-Cesuras, Arteixo, Cabanas, Boimorto, Valdoviño, Malpica, Padrón, Coristanco e Cee. A Xunta ten asinado neste 2021 convenios para reforma de centros municipais cos concellos de Monfero, Bergondo e Valdoviño.

Dende o ano 2009, a Administración autonómica construíu ou reformou un total de 93 centros. A eles hai que engadir as dúas obras que están en marcha. En total, o investimento nestes 12 anos foi de máis de 120 millóns de euros en infraestruturas de atención primaria.

Para todo isto, é fundamental actuar tamén nos centros de saúde que aínda seguen a ser de titularidade municipal. Existe un Pacto Local para ir asumindo progresivamente desde a Xunta estes consultorios.