Frades recibe de novo ao bus de Coidados Porta a Porta

Frades. A praza de Ponte Carreira acollerá do 23 ao 25 de xaneiro o autobús do programa Coidados Porta a Porta, unha iniciativa da Xunta de Galicia que volve por segunda vez a Frades para ofrecer servizos gratuítos de podoloxía, audioloxía e estimulación da memoria ás persoas maiores do municipio. Os que desexen participar desta vez xa poden solicitar cita no 622 748 283 e no 623 546 992 ou enviando os datos a través do correo coidadosportaporta.politicasocial@xunta.gal.

Por certo que o Concello convoca o Campamento de Nadal para ofrecerlles ás familias unha alternativa de conciliación durante as vacacións escolares. Está dirixido a nenos e nenas en idade escolar e maiores de 4 anos. Desenvolverase do 27 ao 30 de decembro e do 2 ao 5 de xaneiro, de 9.00 a 14.00 horas no CPI Ponte Carreira e no pavillón municipal. A cativada gozará con xogos, obradoiros, contacontos e moitas sorpresas. O prezo son 20 euros (para crianzas empadroadas ou escolarizadas na vila), o 2º irmán/irmá aportará 15€ e as familias numerosas terán un 50 % de desconto. A cativada non empadroada terá que aboar 30 euros. As inscricións deberán facerse no Concello ( 981 695 567) antes do 20 deste mes. c.e.