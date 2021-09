Freire afronta el nuevo curso con ambiciosos proyectos en marcha

Septiembre es la llegada de los nuevos comienzos. Y justo por esta época, en Noia han echado a andar, recientemente o en los próximos días, algunos de los grandes proyectos destinados a satisfacer importantes demandas de la ciudadanía. Entre los más ambiciosos está la reforma integral, tanto exterior como interior, que sufrirá la plaza de abastos noiesa, en la que Xunta y Concello van a invertir más de un millón de euros.

Según indicó el alcalde, Santiago Freire Abeijón, ya se adjudicó la obra para dotar al edificio de ascensor, cuyos trabajos se iniciarán en los próximos días. “Supón un investimento ao redor dos 60.000 euros e vai permitir conectar as dúas plantas do inmoble e a mellora da accesibilidade dentro do mesmo”, explicó el regidor, quien apuntó que “é unha primeira actuación que se verá complementada co outro proxecto que está en fase de licitación, que é a reforma integral da praza de abastos”.

El objetivo de la rehabilitación es dotar al recinto de una imagen moderna manteniendo su morfología y permitiendo reordenar el espacio comercial. De este modo, en la planta baja se realizará una reconstrucción de los puestos centrales, mientras que los perimetrales se conservan integralmente y serán revestidos por su exterior para unificar la imagen de los mismos.Ya en la planta superior, se ampliará la superficie comercial y se reubicarán los puntos de venta en torno al espacio central.

Además, se actuará en la fachada del mercado y se ejecutarán otras actuaciones puntuales como la ampliación de los aseos disponibles o la incorporación de los servicios de consigna y almacenes.

Otro de los edificios que lucirá nueva imagen próximamente será el IES Campo de San Alberto de Noia. Se está sometiendo a un importante lavado de cara que asume la Consellería de Educación con un presupuesto que supera el millón de euros.

La intervención tiene como finalidad mejorar la eficiencia energética del centro educativo. Para ello se instalarán planchas de un material de aislamiento térmico en la fachada y se sustituirán las ventanas por otras nuevas de carpintería de aluminio, con el objetivo de mejorar el aislamiento del inmueble. A mayores, se instalarán nuevas luminarias con tecnología LED, equipos de regulación y detección.

Por otro lado, la rehabilitación integral incluye el cambio de los lucernarios de la cubierta, la colocación de nuevos techos acústicos antireverberación en las aulas convencionales y de techo vinílico en los aseos, y pintado de paramentos.

El alcalde de Noia afirmó que los trabajos “avanzan a bo ritmo. A fachada exterior está rematada e agora están procedendo á substitución de todas as carpinterías exteriores por ventanas que melloren o illamento térmico e acústico. Déronlle un gran empuxón nas últimas semanas e traballan a un ritmo intenso para posibilitar a compatibilidade do inicio do curso coas obras”.

Otro de los ambiciosos proyectos en los que se ha embarcado la administración local es la reconversión de la estructura del viejo astillero de Hermida, ubicado en la zona noiesa de Abruñeiras, en la nueva sede del Club do Mar de Noia. “Hasta el momento lo que se hizo fue la limpieza exterior y una reparación básica. Ahora se va a empezar con la cubierta y las parades exteriores”, confirmó la concejala de Deportes, Laura Salgado. Las actuaciones en este caso serán financiadas con fondos procedentes de las arcas municipales, de la Dirección Xeral para o Deporte y de la Consellería de Medio Ambiente. La inversión total asciende a 470.000 euros.

El centro deportivo contará en la planta baja con un foso de entrenamiento de 112 metros cuadrados, dos hangares para las embarcaciones, una zona de almacén, aseos y vestuarios. Ya en la planta superior se construirá un gimnasio de 113 metros cuadrados, una sala de remo indoor con maquinaria específica y un par de despachos.

La que si se finalizó fue la actuación de remodelación de la fachada marítima que incluía la ampliación de la rotonda que enlaza los malecones de Gasset y Cadarso y la instalación de un nuevo tramo de plataforma volada.