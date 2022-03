Vimianzo. O Concello vimiancés reivindicou o Día Internacional da Muller dende o miradoiro Ramón Berra, onde as mulleres do equipo de fútbol amateur foron as protagonistas.

Sobre a mesa están o proxecto de creación dun CIM (Centro de Información á Muller) e a presentación do IV Plan de Igualdade municipal. A estas propostas súmanse as representacións teatrais das obras #2Pilgrims, Matrioskas e Facede o favor... pensade.

O goberno local, a través das concellerías de Benestar Social e Igualdade, presentará á Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia o proxecto que outorgará luz para a creación dun centro que sirva de eixo vertebrador das iniciativas que se leven a cabo en Vimianzo no ámbito da muller, e á vez, de espazo divulgativo.