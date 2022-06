Goiáns mantén a actividade cultural para a veciñanza

O Concello de Boiro celebrou esta semana unha nova sesión da Comisión de Valoración e Planificación do futuro do Pazo de Goiáns, mesa de traballo que se reúne de xeito periódico e que ten como obxectivo definir os usos dos inmobles e a súa contorna logo das obras de rehabilitación e acondicionamento.

A sesión estivo presidida polo alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e nela participaron persoal técnico e experto en diversas áreas como son cultura, arqueoloxía, arquitectura, botánica ou a historia. A comisión fixo un repaso das actuacións realizadas e daquelas que está previsto executar co obxectivo de realizar unha planificación dos traballos a desenvolver.

Logo da inauguración, o inmoble principal mantén a programación cultural e para a veciñanza de xeito periódico e, dende a área de Cultura, estase a realizar xa unha programación que se vai desenvolver durante o segundo semestre do ano.

Aínda que o Pazo de Goiáns non ten, de momento, un horario de visitas, definirase nos vindeiros meses para a súa apertura regular ao público. A finca e os xardíns son xa visitables con acceso pola zona do aparcamento.

En canto á contorna deste histórico edificio, na actualidade estanse desenvolvendo na finca os traballos de formación práctica do Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns-Boiro, do que xa se pediu unha nova edición para desenvolver no vindeiro curso.

Segundo sinalaron dende o goberno municipal, na comisión tratáronse tamén outras opcións para a finca, como son o proxecto de cultivo de castes autóctonas de viñedos ou a creación dun horto sementeiro de frondosas.

Asemade, acordouse traballar en pequenos grupos, por áreas temáticas, para poder definir e materializar aqueles usos aos que se quere destinar o Pazo, seguindo sempre cos obxectivos polos que foi adquirido e explotando a finca dunha maneira sostible e seguindo unha liña acorde á idiosincrasia do espazo.

Cómpre lembrar que doce anos despois de pasar a ser patrimonio público, e tras ser sometido a unha profunda rehabilitación que durou dous anos e medio, o Pazo de Goiáns abriu por fin as súas portas o pasado mes de maio. As pedras deste inmoble relocen de novo tras ser rescatadas do esquecemento.