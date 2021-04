Guiar por los misterios de Carboeiro

Es uno de los principales reclamos turísticos del municipio pontevedrés de Silleda. Un lugar de paso obligado de peregrinos y amantes de la arquitectura y la historia que no está exento de leyendas. Se trata del monasterio de Carboeiro, una joya del románico que no sólo esconde siglos de historia, abandonos, robos, desmantelamientos, y rehabilitaciones, sino también llamativos secretos como el haber sido un lugar atractivo para el mundo de ese Séptimo Arte. Secretos y misterios que si la COVID no lo impide, podrán ser conocidos por cientos o miles de visitantes este verano a través del relato de una o un guía turístico para el que el Concello de Silleda acaba de abrir el proceso de contratación.

Una contratación que reforzará el punto turístico de Carboeiro, que se realiza por un periodo de cinco meses, entre junio y octubre, y cuyas bases serán publicadas en breve por el Boletín Oficial de Pontevedra.

Además de enseñar la arquitectura y explicar la historia del cenorio, el guía turístico tendrá la oportunidad de atraer la curiosidad del visitante relatando historias de leyendas o del vínculo de este antiguo monasterio con el mundo del que popularmente llamamos celuloide. Y es que este improvisado plató y estudio de grabación fue elegido para sus rodajes por directores domo Marsillach o Adolfo Aristarain y por él han pasado actores tan reconocidos y admirados como Chartlon Heston o Luis Tosar. Así lo recoge en su página web el Concello de Silleda que, además de incluir datos históricos y de situación del monasterio, dedica un apartado a la curiosidad sobre este monumento que se localiza en la parroquia de Santa María de Carboeiro, en el margen del río Deza y en un paraje tan abrupto como hermoso que los cartógrafos han denominado como Trasdeza.

VISITAS TEATRALIZADAS Además, la concejalía de Turismo del Concello de Silleda estudia la posibilidad de llevar al monasteiro de Carboeiro visitas teatralizadas, con el fin de promover el conocimiento sobre este lugar histórico.

Según la concejala de Turismo, Ana Luisa González, algunas de las propuestas que tendrían cabida serían las leyendas existentes como la de Ponte do Demo, así como la importancia del episodio conocido como fiebre del wolfram.

Los promotores de esta iniciativa son los miembros de Limiar Teatro, que la ofertan como una forma amena y distinta de descubrir y conocer la historia del monasterio.

Carboeiro es un antiguo monasterio benedictino fundado en el siglo X y que vivió su mayor esplendor entre los siglos XI y XIII, para después perder gran parte de su influencia y quedar abandonado tras la desamortización de Mendizábal, en 1835. Se restauró y recuperó en la segunda mitad del siglo XX y ha sido objeto de diversas reformas.