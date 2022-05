Hábitat identificou setenta especies de lepidópteros e aves na carballeira de Caldas

O concelleiro de Medio Ambiente, Manuel González, presentou o informe preliminar realizado polo Grupo Naturalista Hábitat que desenvolveu unha xornada de recoñecemento de aves e lepidópteros na Carballeira de Caldas, co obxectivo de coñecer o seu nivel de biodiversidade e o estado ecolóxico da mesma nos inicios da primavera, estudo que será completado con outra xornada en pleno verán aberta ao público. No informe de Hábitat sinálase a presenza de 28 especies de aves e 42 de lepidópteros, das cales 29 son especies de avelaíñas nocturnas identificadas cunha trampa de luz, e 13 de bolboretas diúrnas, o que é un rexistro moi destacable para esta época do ano, que probablemente incrementarase no verán.

“Os lepidópteros son bioindicadores da calidade ambiental dunha zona, posto que as eirugas de cada especie dependen dunhas especies concretas de plantas para alimentarse. Así pois, cantas máis variedade de especies vexetais teñamos, atoparemos unha maior diversidade de bolboretas e avelaíñas. A diminución do número de lepidópteros indica unha perturbación no ecosistema, relacionada directamente coa diversidade vexetal”, subliña Hábitat.

No caso da Carballeira destacan, ademais da variedade, a presenza abundante da bolboreta Euphydrhyas beckeri, unha especie con diferentes tonalidades de laranxa que está presente na listaxe de Especies silvestres en réxime de Protección Especial e no Convenio de Berna relativo á Conservación do Medio Natural en Europa. Esta bolboreta precisa do mantemento dun sotobosque xa que unha das súas plantas nutricias é a madreselva (Lonicera peryclymenum). Tamén se detectaron, nas zonas con ortigas, adultos e larvas de Vanessa atalanta, unha especie de bolboreta migradora que viaxa cara ao norte en primavera e cara ao sur en outono en diferentes xeracións.

Para aumentar a diversidade biolóxica na Carballeira proponse o mantemento das plantas con flores, polo que é necesario deixar franxas alternativas con vexetación máis alta, e tamén nas lindes e ao redor das árbores. Por exemplo, para manter as abellas e polinizadores é preciso respectar a especie Lingua de boi (Pentaglottis sempervirens), abundante na Carballeira, e que coas súas flores azuis atrae ás abellas. “Non debemos converter estes xardíns urbanos en desertos verdes”, polo que hai que evitar segas agresivas e indiscriminadas, e deixar as flores para os polinizadores, o que lle da saúde e máis valor a estes espazos”, apuntan desde Hábitat.

Indicar que o Concello xa conta co Proxecto de Restauración Integral do Xardín Botánico e Carballeira.