Humor e memoria no cartel da segunda fin de semana do Outono de Teatro

As VocesFIOT toman de novo Carballo esta fin de semana para ofrecer coidadas propostas escénicas para os públicos e gustos máis diversos, onde non faltarán a diversión e a reflexión, dous elementos centrais da programación desta edición.

Este sábado, día 8, comezará o XII Ciclo OTNI (Obxecto Teatral Non Identificado), a liña de programación na que o público atopará as voces máis singulares do FIOT. Experimentación e innovación sen límites definen a proposta máis alternativa do festival, que comezará coa estrea en Galicia de Beautiful Stranger, da compañía navarra La Caja Flotante.

Trátase dunha comedia de autoficción existencial e linguaxe cinematográfica que aborda as múltiples identidades que habitan nunha soa persoa, e como a memoria é invadida, constantemente, pola imaxinación.

A creación chega ao FIOT31 da man do proxecto de intercambio cultural Camiño Escena Norte, que apoia a visualización e o establecemento de sinerxias entre compañías de artes escénicas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra.

Como parte do programa de actividades, após a función (que comezará ás 20.45 horas no Pazo da Cultura) celebrarase un encontro co público asistente, no que tamén participará Sonsoles Cordón, da compañía galega Olivas Negras.

Xa en horario nocturno, no marco da Rúa dos Contos, chegará a quenda doutra das estreas en Galicia que ofrecerá o FIOT31: SEXperiencias en clave de humor, da compañía vasca Good Sex Maritxu. Tres mulleres (interpretadas por Susana Soleto, Itxaso Kintana e Gurutze Beitia) recrearán as súas experiencias e contarán “a primeira vez” dunha delas nunha comedia de enredos e reaccións inesperadas. O humor e as risas están garantidas nesta adaptación que fai José Cruz Gurrutxaga da obra Todos los hombres sois iguales, de Yolanda García Serrano.

Por segundo ano consecutivo o FIOT levará as artes escénicas ás parroquias. O domingo 9 chegará ao centro social de Verdillo Facer memoria, de Berrobambán, na que a narradora e Xograresa de Outono Paula Carballeira recupera lembranzas de Carballo. Trátase dunha experiencia participativa que se compón de tres espectáculos-encontros que Carballeira está a ter esta semana con persoas de distintas parroquias do municipio, e na que se esvaecen os límites entre o escenario e o patio de butacas, dándolle voz ás lembranzas do público. Na función final do domingo (que será ás 19.00 h.) Berrobambán compartirá as conversas mantidas e a súa particular reconstrución da historia local e lembranzas dos lugares que visitaron.

E o mércores día doce ás sete da tarde o centro social da Ardaña acollerá Esas cousas marabillosas, de Empatía Teatro, unha divertida e conmovedora comedia sobre a depresión, o suicidio e todo o que unha persoa está disposta a facer por aquelas persoas ás que quere.

O domingo día 8 comezará tamén a Escola do espectador nas ondas. Entre as 13.00 e as 14.00 horas, no Pazo da Cultura, baixo a condución do xornalista e crítico teatral Camilo Franco, abordarase a creación galega da man dos protagonistas que abren e pechan esta edición do programa de sala: Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira (Pirolíticos) e Tito Asorey e Xosé A. Touriñán (Recortes, caneos e outras formas de driblar).

O Pazo da Cultura de Carballo acolle tamén desde o venres a exposición Trinta anos de Mofa e Befa, que percorre as tres décadas de traxectoria sobre os escenarios do dúo cómico conformado por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira.

A mostra poderase visitar ata o día 14 de novembro na sala de exposicións do andar -1 do recinto (fronte ó auditorio) no seu horario habitual de apertura ó público.