Ibuprofeno Teatro chega con ‘O mel non caduca’ ó centro cultural muradán

MUROS. No marco das actividades do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta, unha das accións do Plan de Reactivación fronte aos efectos derivados da Covid-19, a compañía Ibuprofeno Teatro desembarcará o día 3 en Muros coa obra O mel non caduca. Trátase dun espectáculo que xira arredor da obsolescencia programada, da relación do ser humano cos obxectos e da degradación do planeta. A representación terá lugar no centro cultural da vila ás 21.30 horas. Dende o Concello indican que a entrada é de balde pero os interesados deberán reservalas previamente no 981 762 294. Asemade, nesa mesma ubicación, os días 2 e 5 de outubro celebraranse ás 12.30 dous relatorios do ciclo Onde están as mulleres da cultura, nos que se presentarán experiencias motivadoras de varias féminas que traballan no eido cultural. m. T.