Impulso a la senda peatonal que unirá Toiriz y la N-525 en Silleda

El alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, aseguró que “o cumprimento da palabra dada, un xesto que debería estar dentro da normalidade... A xente sabe que cando a presidenta da Deputación vén a Silleda non di compromisos que quedan aí, senón que están asinados desde o momento no que se anuncian”. Cuíña reiteró que “o apoio da Deputación a Silleda é indiscutible e temos que darlle moito as grazas”. Sobre la actuación de la senda peatonal en la EP-7201, el regidor afirmó que se actúa “onde van todas as nenas e nenos de Silleda ao instituto e ao colexio, pero tamén onde vai pasear moita xente de Silleda á carballeira das Pedrosas, que está ateigada cando o tempo acompaña, e onde cruzan as persoas peregrinas para percorrer o Camiño; polo tanto, unha zona cunha alta afluencia de tránsito peonil”, aportaba.