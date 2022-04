Inician en Lalín a itinerancia da mostra do Ano de Laxeiro

Foi un home. Laxeiro en América (Buenos Aires, 1950-1970), exposición coa que se conmemora o Ano Laxeiro, iniciou este mércores o seu camiño itinerante precisamente no municipio natal do artista. Unha andadura que levará a Madrid, Santiago e París a obra do que é considerado o gran pintor galego do século XX. O conselleiro de Cultura, dade, Román Rodríguez, o alcalde de Lalín, Xosé Crespo, e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, inauguraron a mostra no museo Ramón María Aller da capital do Deza.

A Xunta e o Concello organizan a mostra, “dun dos maiores xenios da arte galega” ao abeiro da decisión da Real Academia Galega de Belas Artes de dedicar a Laxeiro o Día das Artes deste 2022, celebrado o 1 de abril. Co obxectivo de reivindicar a importancia do artista máis alá de Galicia, a proposta conta co apoio de institucións como a Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), na que se formou o pintor, o Instituto Cervantes en París ou a Embaixada de España en Francia.

Durante o acto, Román Rodríguez salientou o significado de iniciar o percorrido desta exposición en Lalín, “onde comezou todo, para continuar despois reivindicando o peso que tivo Laxeiro na pintura vangardista dentro e fóra de Galicia”. “Trátase dunha retrospectiva especial, xa que supón unha nova ollada á súa obra, centrada neses vinte anos que pasou lonxe de terra, nos que non perdeu a súa esencia”, puntualizou.

Ao acto asistiron, tamén, o comisario da exposición, Carlos L. Bernárdez; o pintor Antón Lamazares; o presidente da RAGBA, Manuel Quintana Martelo, e a directora-xerente da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez. O tamén pintor do Deza, Antón Lamazares, presentou na inauguración unha peza conmemorativa desta exposición titulada 2022!... LAXEIRO!, obra realizada para celebrar a “figura máxima da pintura e a alma de Galicia”.

Tras permanecer en Lalín ata o 5 de xuño, a seguinte estadía da exposición será na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando do 22 de xuño ao 24 de xullo. De volta, o Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura acollerá a mostra do 29 de setembro ao 18 de decembro. Rematará, xa no 2023, do 19 de xaneiro ao 26 de febreiro e grazas ao apoio da Embaixada de España en París, no Instituto Cervantes da capital francesa.

CONTIDO A exposición que estes días pode visitase en Lalín reúne 30 pezas procedentes de coleccionistas privados e diversas institucións. As obras céntranse nas dúas décadas (1950-1970) nas que Laxeiro se instalou na capital arxentina, Buenos Aires.

Algunhas das obras máis destacadas e representativas desa época de maior agresividade na pincelada do artista son Foi un home (1963), Xefe Azteca (1964) ou Retrato (1960- 1970).

Ademais, a retrospectiva complétase con pinturas de autores como Carlos Maside, Manuel Prego de Oliver, Manuel Pesqueira, Antonio Faílde, Luis Seoane ou Julia Minguillón, recreando simbolicamente a exposición de Buenos Aires de 1951 que motivou a marcha de Laxeiro a América.