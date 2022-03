Inician la distribución del Pan Galego con su sello de calidad

si con algo me quedo es en cómo dibujaron los promotores ese Pan Galego que se presenta con cuatro formatos: bollo o hogaza, roscón, bollo o tarta y barra. Destacan su sabor intenso a trigo con un punto ligeramente ácido y muy aromático, así como su corteza crujiente y el pedazo de textura esponjosa y alveolado abundante, y esas son solo algunas de las señales de identidad de este producto tan característico de la cultura gastronómica gallega. Vamos que se te hace la boca agua solo de escucharlo, por lo que probarlo ya debe ser como estar en el séptimo cielo. Y no podía ser menos. Si algún recuerdo se me viene a la cabeza de mi niñez son esas bollas de pan galego que le duraban a mi abuela incluso hasta una semana en su bolsa de ganchillo.