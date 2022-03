Instan á Xunta a retomar os traballos en Ponte Nafonso

As obras de rehabilitación e posta en valor da Ponte Nafonso, na estrada AC-196, entre os municipios de Noia e Outes, dende o seu comezo estiveron rodeadas de polémica. Se fai meses representantes do BNG de ambos municipios solicitaban no Parlamento galego, mediante unha iniciativa asinada polas deputadas Rosana Pérez e Mercedes Queixas, a paralización cautelar da actuación debido a aparición dunha gabia no centro da calzada que canaliza o cableado de telecomunicacións, agora son os alcaldes os que denuncian a paralización dos traballos.

O rexedor noiés, Santiago Freire Abeijón, e o outense, Manuel González López, manifestaron este xoves a súa preocupación polo retraso que están a sufrir as obras de mellora e conservación do viaduto medieval que une aos dous concellos.

A través dun comunicado informaron de que a actuación de Ponte Nafonso permanece parada “dende as vacacións do Nadal logo de que dende a Consellería se iniciaran os trámites para realizar un modificado do proxecto que afectará á varanda que estaba inicialmente prevista, e que se prevé que pase a ser de pedra”, segundo foron informados os rexedores polos responsables da obra.

Santiago Freire e Manuel González indicaron que foron “numerosos os veciños que lles amosaron o seu malestar polo retraso dos traballos, xa que a circulación tanto peonil como motorizada, permanece cortada dende a paralización das obras”.

Do mesmo xeito, os alcaldes de Noia e Outes instaron de novo á Consellería de Infraestruturas, que é a titular da histórica ponte e a responsable das obras, para que canto antes se proceda a mellorar o firme da AC-196 que, en verbas de González “cada día está máis deteriorada, e constitúe un perigo para o tráfico rodado e para os viandantes, aspecto que debería preocuparlle á Consellería”.

Cómpre lembrar que esta actuación ten como obxectivo mellorar a seguridade desta infraestrutura e garantir a súa conservación. As obras previstas na Ponte Nafonso, un ben catalogado patrimonialmente, consisten na substitución do pavimento e da varanda existente, que se atopa deteriorada. A intervención enmárcase no programa de inspección e control das pontes e obras de paso que desenvolve a Xunta de Galicia.