Integran laboralmente a 45 persoas con diversidade de Costa da Morte

Un total de corenta e cinco persoas con diversidade funcional na Costa da Morte están a participar neste 2022 no proxecto Diversiplás, +Diverso –Plástico, executado pola Asociación Íntegro.

Ademais das persoas usuarias do Centro de Recursos, os integrantes da Rede de Entidades Colaboradoras (confrarías de pescadores, mariscadoras, concellos...) e a poboación en xeral están a beneficiarse deste innovador proxecto, orientado a facilitar a inserción socio-laboral das persoas con discapacidade, a través da posta en valor dos residuos plásticos mariños, e o deseño de proxectos de economía circular co obxectivo de reforzar o dinamismo social, económico e ambiental da zona costeira.

A viabilidade de dito proxecto pasou pola creación dun espazo para o aproveitamento e tratamento dos residuos plásticos na sede de Íntegro en Nantón (Cabana), financiado pola Fundación ONCE, a través da convocatoria do Plan de Prioridades 2022, cunha aportación de 10.000 €. Os traballos, executados consistiron na reforma e adecuación do almacén–garaxe do Centro de Recursos ata convertelo nun taller de reciclaxe, capaz de albergar a maquinaria empregada no proceso de transformación dos residuos (trituradora, extrusora, inxectora e compresora) e un aseo para as persoas traballadoras.

Con este proxecto, presentado a través da Confederación Española de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica, conseguiron realizar actividades ocupacionais, laborais ou terapéuticas, mediante a valorización dos residuos xerados polo plástico, obtendo así un beneficio social, económico e ambiental.

“Así mesmo, logramos promover a inclusión laboral das persoas con diversidade funcional, mediante a realización de novas actividades produtivas e laborais na entidade, ademais de contribuír, a través da formación e a ocupación, a unha maior e efectiva participación na vida social, ao desenvolvemento da súa autonomía e á mellora da autoestima”, subliñan.

Por outra banda, tamén foi posible aumentar as capacidades das persoas da asociación mediante actividades de formación relacionadas co aproveitamento e valorización dos plásticos; sensibilizar á sociedade sobre a problemática dos residuos mariños e o seu aproveitamento sostible con actividades de sensibilización e formación en materia de preservación ambiental, aproveitamento dos refugallos e economía circular, e incrementar a colaboración dos concellos e do sector pesqueiro en favor dunha sociedade máis inclusiva.