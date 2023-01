Investimento millonario na comarca de Santiago para mellorar as paradas de bus

O Diario Oficial de Galicia vén de publicar o anuncio polo que se somete a información pública o proxecto de mellora de 58 paradas de autobús en cinco concellos da comarca de Santiago que suporán un investimento de máis de 1,5 millóns de euros. Así o anunciaba este luns o delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde de Vedra, Carlos Martínez.

“Trátase dun dos proxectos do Plan de mellora da seguridade e accesibilidade das paradas de autobús nas estradas autonómicas, co que a Xunta de Galicia ten previsto investir ao redor de 35 millóns de euros para a mellora de 1.100 paradas en toda Galicia”, indicou o delegado.

Dito proxecto abrangue así 58 paradas nas rutas situadas na zona sur de Santiago. Hai que indicar que nesta información non se incluíron as oito paradas que se van mellorar en Santiago, xa que só se centra nas comarcas.

Concretamente, no concello de Vedra, melloraranse 10; en Dodro 2; en Padrón 2; en Rois 9 e en Teo 35 paradas. Segundo explicou Gonzalo Trenor, as intervencións previstas suporán o acondicionamento dos carrís para a parada do autobús, a mellora da accesibilidade e a pavimentación da contorna coa execución de sendas ou beirarrúas.

Tamén se prevé a instalación de novas marquesiñas, ademais de actuacións complementarias de drenaxe, condución de servizos ou colocación de varandas para protexer aos usuarios onde poida haber desniveis.

A iniciativa forma parte do Plan de infraestruturas para unha mobilidade segura, verde e intelixente da Xunta de Galicia. A medida está financiada ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia da Unión Europea-Next Generation EU e enmárcase no Plan de infraestruturas da Xunta de Galicia para unha mobilidade segura, verde e intelixente.

No marco destas intervencións, en primeiro lugar, revisarase se a localización da parada é a axeitada. A situación óptima destas infraestruturas é en tramos rectilíneos e con visibilidade, en treitos nos que a pendente da estrada sexa menor, próximas aos itinerarios accesibles e en zonas iluminadas. Os traballos que se acometerán nas paradas consistirán en melloras do equipamento, como a dotación de marquesiñas, postes, bancos ou apoio isquiático.

Tamén se vai mellorar a accesibilidade para peóns, en xeral, e para persoas con mobilidade reducida, a través de medidas como a conexión das paradas cos itinerarios peonís, a execución de ramplas de acceso, datos en braille ou pavimento podotáctil. Reforzaranse asemade a información e a sinalización.