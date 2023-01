La Diputación garantiza que el Forno do Forte seguirá desde Buño al servicio de la alfarería

El Ayuntamiento de Malpica seguirá promoviendo actividades culturales para dinamizar la tradición oleira en las instalaciones del Ecomuseo del Forno do Forte de Buño, gracias a la renovación del convenio que mantiene en los últimos años con la Diputación de A Coruña. Así, el responsable de Patrimonio, Xosé Lois Penas, y el alcalde, Eduardo Parga, acaban de rubricar el pertinente acuerdo, para el que la institución reservará 70.000 euros de sus presupuestos de 2023.

Al igual que en los acuerdos de años precedentes, el Concello de Malpica se comprometió a encargarse de la organización de las visitas y de las actividades, así como de la conservación y mantenimiento de las instalaciones del Forno do Forte. Del mismo modo, deberán fomentar el estudio y la investigación sobre la alfarería local en colaboración con las agrupaciones y asociaciones culturales vinculadas a la zona.

ACTIVIDADES. Además, el Ayuntamiento mantendrá el ecomuseo abierto al público todos los días de la semana excepto los lunes, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00. Y también continuará la actividad de los talleres de modelado en Semana Santa y en los meses de julio y agosto.

Penas se mostró satisfecho por la renovación del acuerdo, y recordó que “levamos colaborando desde 2006 co Concello de Malpica para manter a tradición oleira de Buño, pero tamén para promover as novas formas de produción artesá”. El diputado indicó también que el convenio permitirá poner en valor un espacio “de grande interés etnográfico”.

Además, quiso hacer hincapié en que “a Deputación adquiriu e rehabilitou o Forno do Forte e o seu quinteiro, grupo de casas anexas do século XIX, coa finalidade de revitalizalo dentro do ecomuseo para poder reconstruír a vida cotiá, de tempos non tan afastados, das xentes labregas e oleiras que fixeron de Buño un centro emblemático da produción artesá de Galicia”.