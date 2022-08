La oposición se siente ignorada y exige respuesta a escritos enviados en mayo

El PP de Ames exige al tripartito que tenga a bien contestar sus escritos, y si puede ser, sin dilaciones. La queja llega después de registrar el 25 de mayo uno en el que se solicitaba cuál es el número de plazas cubiertas sobre el total de las ofertadas de un determinado servicio municipal, así como el número de asistentes a unos obradoiros musicales organizados durante abril y mayo. Y casi tres meses después, siguen a la espera.

“La palabra prisa o inmediatez no existe en el diccionario de los gobernantes de Ames, en el que sí figura, y con letras mayúsculas, el retraso y la dejadez”, lamentan. Recuerdan que la finalidad del principal grupo de la oposición a la hora de solicitar dicha información no es otra que comprobar el grado de aceptación que tienen entre los vecinos las actividades ofertadas por el gobierno local, quien tiene la “obligación” de actuar con criterios objetivos de racionalización del gasto y eficiencia en la utilización de recursos públicos. Y en este caso, destacan que “no hay respuesta alguna, sin que se dé motivo sobre la causa por la que dicha información no se proporciona”.

Además, divulgan que este no el único caso en el que el gobierno local se “hace el sueco y se niega a responder o proporcionar la información solicitada por miembros de la oposición”, calificando de “constante” la ausencia de comunicación fluida por parte de un alcalde “que después pretende presentar una fachada de amabilidad y cercanía con los vecinos cuando dentro del consistorio la realidad es otra bien distinta”.

Los populares consideran que el derecho de sus concejales a obtener y acceder a la información municipal “es una clara manifestación de la labor de control que deben ejercer los miembros de la Corporación respecto a la actuación del gobierno local”, una prerrogativa que es, a su vez, una manifestación del Derecho Constitucional. “Y si lo anteriormente expuesto es evidente, también es público y notorio que el gobierno local de Ames no se caracteriza precisamente por respetar los derechos constitucionales de los concejales de la oposición”, trasladan, haciéndose eco de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, “por la que se declara que los concejales del grupo popular sufrieron la vulneración de sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, que reconoce a la ciudadanía el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”, indican.

Tampoco pierden oportunidad para reprochar que esta actitud del gobierno local frente a los miembros de la oposición “no se ciñe exclusivamente a un comportamiento de ninguneo con los políticos adversarios, sino que también se reproduce cuando se trata de un vecino”. Y para respaldar sus declaraciones, echan la vista atrás y recuperan el informe publicado por la Valedora do Pobo, correspondiente al ejercicio 2021, en el que destaca “la falta de respuesta en tiempo y forma del gobierno local de Ames a las reclamaciones y recursos presentados por los vecinos”. Enconces, la alta comisionada del Parlamento de Galicia le recordó al tripartito el deber legal “para que en la tramitación de los expedientes actúe de acuerdo con los principios de eficacia, economía y celeridad establecidos en el artículo 103 de la Constitución”, incluyendo la obligación de contestar expresamente y por escrito, en los términos oportunos, tanto las solicitudes y peticiones que les sean formuladas, como los recursos de reposición interpuestos por los vecinos.

“¿Eficacia, celeridad? Está sobradamente demostrado que esas palabras no existen para el alcalde y sus compañeros de gobierno”, aporta el PP. Asimismo, se refiere a que el marco jurídico vigente configura un sistema de garantías de los ciudadanos en su relación con la administración local cuya finalidad responde a hacer compatible la actuación eficaz del Ayuntamiento, en este caso, con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos “y, en consecuencia, el gobierno local está obligado a responder al ciudadano que acuda a la administración, debiéndole dar una respuesta por escrito que además sea una directa, rápida, exacta y legal, de forma adecuada y congruente con las pretensiones del ciudadano”, con prontitud y sin demora injustificada. Terminan dejándole claro al gobierno local la obligación legal de dictar resolución expresa en el plazo de un mes respecto a los recursos de reposición que presenten los ciudadanos: “Pero ya se sabe, porque hay numerosos hechos que así lo demuestran, que lo de aplicar la ley no afecta al gobierno local de Ames y mucho menos lo de ser rápido a la hora de responder a los vecinos, facilitar información a la oposición o acometer cualquier tipo de obra o trabajo”.