La oposición tumba el presupuesto de Vila de Cruces en el primer pleno del año

VILA DE CRUCES. Los presupuestos de Vila de Cruces para este año 2023 tendrán que esperar tras el rechazo que han recibido de los grupos de la oposición (BNG, PP y PSOE) en el primer pleno del año que celebraba la Corporación cruceña. El equipo de gobierno, de Xuntos, lamentó el rechazo a un presupuesto que definen como “realista, con proxectos e investimentos claros, para favorecer aos veciños e veciñas do municipio, uns orzamentos que os grupos da oposición tombaron no día de hoxe coa única escusa de que foran uns orzamentos realizados sen consenso co resto da oposición”, explican. Es la primera cuenta que Xuntos, que está gobernando en minoría, lleva a pleno en este mandato y cifra unos ingresos y gastos de 4.237.000 euros, 832.713 más que el presupuesto del año 2022. redacción