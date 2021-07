La vieja mina de Touro no afecta a la Ría de Arousa según un informe del CSIC

La Asociación de Mineiros Touro-O Pino quiere poner en conocimiento de las organizaciones, medios y de la ciudadanía los resultados “dun contundente informe do Instituto de Investigacións Mariñas do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) que, en contra do que se ven repetindo por parte dalgunhas entidades, acredita contundentemente que a antiga mina de Touro non está a afectar á calidade das augas da Ría de Arousa a través do Río Ulla”, según indicaron desde la entidad.

Como fue publicado en su momento y ante la preocupación de algunas organizaciones sobre un supuesto impacto en las augas de la Ría de Arousa; Cobre San Rafael encargó en 2019, señalaron, este informe a una organización completamente independiente e internacionalmente reconocida como es el Instituto de Investigacións Mariñas do Consello Superior de Investigacións Científicas. En este momento y como, al menos una parte de la PDRA, continúan insistiendo en una supuesta afección sin base científica, la Asociación de Mineiros se puso en contacto con la compañía para conocer los resultados de deicho informe.

Desde la entidad confirman que los datos del mismo, finalizado en diciembre de 2020, fueron trasladados por los propios investigadores del CSIC a algunos miembros de la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa por lo que sorprende el último comunicado de la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA) en el que se obviaron estas conclusiones.

“É deber de institucións, organizacións, empresas e, en xeral, de todos os galegos e galegas protexer o futuro do noso patrimonio natural como é o caso da Ría de Arousa, pero desde a Asociación consideramos que hai que pór os datos científicos enriba da mesa para que sexan coñecidos por todas as partes interesadas”, indicaron.

A continuación desde la Asociación minera reproducen, de forma literal, el contenido de este informe que estudia si la vieja mina de Touro-O Pino está impactando negativamente en la Ría de Arousa, a través del Río Ulla, y que conclúe que esto no se está produciendo.

INVESTIGACIÓN El proyecto Ambarulla (así se denominó este trabajo) ha centrado su investigación en la parte baja de la cuenca fluvial del Ulla (desde Portodemouros hasta Padrón), su estuario (Padrón-Carril) y la parte interna de la ría de Arousa (hasta la isla de su nombre) con el objetivo principal de proporcionar valores de referencia hidroquímicos y sedimentarios para poder evaluar futuras alteraciones y definir su estado actual delimitando las zonas de influencia antropogénica y litogénica. La metodología usada fueron más de 8.000 datos analizados: 4.144 datos para el agua fluvial y 3.978 para el sedimento.

Se trabajó durante un año en nueve estaciones fluviales situadas en el cauce del río Ulla (Portodemouros, Basebe, Ponteledesma y Herbón) y sus afluentes (Lañas/Beseño, Brandelos, Deza y Sar). En cada estación se midió mensualmente la conductividad, la temperatura y el pH del agua y se recogieron muestras de agua fluvial para determinar el porcentaje de oxígeno disuelto y las concentraciones de sales nutrientes (nitrato, nitrito, amonio, fosfato y silicato), materia orgánica en disolución (C, N y P) y elementos traza (As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, U e Y), además de los contenidos de materia particulada en suspensión, POC y PON y S particulado. Por otra parte, se recogieron 78 muestras de sedimento superficial desde el embalse de Portodemouros hasta la isla de Arousa y en cada muestra se analizó su contenido en PIC, POC, PON, PS, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mn, Ni, Pb, Sb, U, Y y Zn, tanto en la fracción fina como en la total. Los resultados obtenidos generaron una base de datos que contiene 4.144 datos para el agua fluvial y 3.978 para el sedimento.

CONCLUSIONES En conjunto, el agua fluvial que llega a la ría de Arousa por los ríos Sar y Ulla, que desembocan en Padrón, no supera los límites legales para concentraciones marcados para el uso y vertido de aguas, salvo ocasionalmente el fosfato en el río Sar. No obstante, el río Sar presenta concentraciones en nitrógeno inorgánico y orgánico, fosfatos, carbono orgánico, antimonio, cobre y plomo mayores que las del río Ulla.

LLAMADA La Asociación de Mineiros de Touro-O Pino quiso hacer un llamamiento a las distintas entidades que componen la PDRA para que se abran a conocer y confiar “nos resultados científicos dunha institución independente como o CSIC e que non se poña en xogo o desenvolvemento da nosa comarca”. La Galicia abandonada tiene pocas oportunidades de desarrollarse, “esta é unha, por iso é moi importante que todos traballemos con datos certos e non con suposicións”, sentencian.

Una declaración que deja claro que seguirán luchando para que este proyecto salga adelante.