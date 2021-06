La xouba de Rianxo tendrá sello oficial

“Xouba de Rianxo”. ¿Cuántas veces se lo han dicho en la plaza? Pero... ¿cómo saber si la que nos venden es en realidad la preciada especie pescada con el exclusivo arte del xeito (nada que ver con el del cerco) en una zona concreta de la ría de Arousa en la que se alimenta del plancton del fondo? De momento, es cuestión de fe... en su placera de cabecera. Pero el fraude, como las meigas, haberlo, haylo.

A las puertas de la fiesta de San Juan, la xouba rianxeira está en los altares del mercado: su cotización en lonja alcanza en estas fechas los 10 € el kilo. El verano es su estación. Y, quien más y quien menos, aprovecha para hacer su agosto gritando a los cuatro vientos aquello de Xouba de Rianxo “aunque a veces no es ni xouba”, dice el patrón mayor, Miguel Ángel Iglesias.

De modo que, para poner un poquito de orden en la comercialización del producto más preciado de dicha localidad barbanzana, la cofradía está tramitando la solicitud de una marca con la que poder certificar el origen de su xouba del xeito y garantizar su viaje por el mercado hasta el consumidor final con un control de trazabilidad.

“De nada serviría estampar el sello Xouba de Rianxo en una caja si luego la empresa que la adquiere para su venta en fresco o en conserva le mete en medio otras sardinas que no lo son”, señala Iglesias.

El proyecto (que se pretende financiar con una ayuda del GALP) ya tendría que estar más avanzado, pero al pósito le surgió otra necesidad más urgente: adquirir una embarcación de 12 metros de eslora (que costará 215.000 euros) para trabajos de dragado y limpieza en zonas de complicado acceso.

En la localidad hay 114 embarcaciones xeiteiras, pero en la actualidad sólo pueden pescar xouba la mitad; al resto se les prohibió en 2018 hacerlo durante 5 años por no haberse dedicado a esa arte en los 3 anteriores. “La especie ya está recuperada y pedimos que se reincorpore esa parte de la flota, que es muy importante”, señala Iglesias.

El técnico al que la cofradía le encargó tramitar la solicitud de dicho sello ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y llevar a cabo el proceso que incluirá la elaboración de un reglamento con el sector es Juan Gómez, el mismo que ya hizo lo propio para el berberecho de Noia. En su día será el pósito el que controle la trazabilidad, otorgue el distintivo y lo promocione.

Por su parte, la Consellería do Mar señala que “vemos con bos ollos todas aquelas iniciativas, como os selos ou marcas de calidade, que contribúan a diferenciar os produtos do mar de Galicia. Estes distintivos son de gran valor, pois axudan a que os produtos acaden os prezos que lles corresponden no mercado e ao mesmo tempo a mellorar os ingresos dos profesionais do sector”. Añade que “ademais, as marcas ofrecen máis información ao consumidor, aportan máis seguridade sobre a procedencia do produto e conxugan o coidado do recurso e do seu hábitat e da economía local. Todo isto dota aos peixes e mariscos dun maior valor engadido e posiciónaos no lugar que lles corresponde pola súa calidade”.