Lalín activa la ruta desde Liñares hasta el Santuario do Corpiño

Divulgar y dinamizar el entorno es el objetivo que persigue el Concello de Lalín con la reinauguración del Roteiro do Camiño do Corpiño, que abarca desde el Pazo de Liñares hasta el Santuario, y que se estrenó hace cinco años. La iniciativa fue presentada este jueves por Begoña Blanco, concelleira de Cultura; Eva Montoto, edil delegada de la zona; José Luis Rodríguez, presidente de Roteiros de Lalín; Cecilia, del restaurante Casa San Martín y autora del diseño de la camiseta conmemorativa, y Daniel González, que asesoró en la definición de la senda.

Según explicaron, la zona que atraviesa el sendero ya recibía visitantes antes de la irrupción del COVID, y lo que pretende ahora el Concello es recuperar esa afluencia. También quiere que los caminantes transiten por la ruta marcada para evitar el peligro derivado del tráfico de vehículos.

Para ello, los responsables municipales han estado acondicionando la ruta, que ya estaba parcialmente señalizada. Ahora se repusieron los marcadores del camino y varios tramos fueron mejorados. También cuenta con paneles informativos en las iglesias de Noceda, Anzo y Losón, y los caminantes recibirán como regalo una camiseta conmemorativa.

Los lugares donde pueden sellar su paso son establecimientos de hostelería situados en el entorno. Esta ruta se asienta en dos bases. Una es el valor antropológico y espiritual del Santuario do Corpiño, y el otro estriba en que evoca el recorrido que siguió la comitiva fúnebre del aviador Loriga en su recorrido desde el Pazo de Liñares hasta Losón.

El itinerario del Roteiro do Camiño do Corpiño tiene una longitud de 19 kilómetros que se puede realizar en dos etapas.

RECORRIDO. Durante su recorrido, el caminante pasa por el Pazo de Liñares, el muíño de Cuíña, Vilar do Río, Noceda de Abaixo, Igrexa de Noceda, Madriñán, Iglesia y cruceiro de Madriñán, Pazo de Anzuxao, capela das Mercedes en Anzo, iglesia de Anzo, carballeira de Agrazán, San Martiño, castro de Losón, Iglesia de Losón y Santuario do Corpiño.

El Roteiro do Camiño do Corpiño estará disponible a partir del día 20 de junio. “Xa o Concello fixo os seus traballos de desbroce, encargamos a sinalización a Aspadeza, xa temos as camisetas, os folletos informativos... todo...”, explicó la concejala de Cultura.

Asimismo, Blanco recordó que se hicieron unos sellos que llevan por lema Facendo o Camiño por Lalín “que imos ir empregando para outros percorridos tamén para que a xente vaia cuñando outras credenciais ao longo do Camiño e así obrigar un pouco á xente a que pase por todo o percorrido e implicar á hostalería e aos distintos negocios que hai polo percorrido para que a xente faga unha paradiña alí”, indicó la responsable de Cultura, que destacó la implicación de los vecinos de Lalin en este tipo de iniciativas.

La responsable de Cultura enmarcó la iniciativa de recuperar esta ruta en el objetivo que se ha marcado el gobierno lalinense de convertir el municipio en un referente para el senderismo a nivel gallego y también nacional.

“Agora queremos escoller 5 ou 6 rutas, das máis potentes para dalos a coñecer a nivel de Galicia e a nivel de España e facer de Lalín un centro de sendeirismo, como un dos concellos que podemos dar e ofrecer máis alternativas á hora de camiñar, de natureza... de ofrecer distintos entornos... Para todo iso necesitamos un apoio dun exército de xente e sobre todo de roteiros con quen por primeira vez vaise facer un convenio que agardamos que se poida firmar en 15 días”, concluyó.