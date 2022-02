Lalín celebrará o tradicional concurso de disfraces con máis de 600 € en premios

Lalín. Debido á situación sanitaria, o Concello de Lalín opta por unha programación segura e reducida do Entroido, con pasarrúas, concertos e o tradicional concurso de disfraces, adaptado a un formato virtual que manterá o espírito da festa.

As actividades comezarán o sábado 26 de febreiro co concerto itinerante Batukada ás 12.00 horas e a charanga Leña Verde ás 18.00. O domingo 27 ás 12.30 horas, Cabezudos levará a cabo animación de rúa, e o luns 28 terán lugar o espectáculo Funky Party, ás 12.00 horas, e a actuación da charanga Os Verbeneros, ás 18.00. Para rematar, o día 1 de marzo haberá de novo animación de rúa, esta vez a cargo da compañía Zancudos Psycodelia.

Por outra banda, no concurso de disfraces virtual poderán participar todas as persoas interesadas, xa sexa a título individual ou en grupo de conviventes, aínda que os menores de idade deberán contar cunha autorización do seu pai, nai ou titor legal. A temática dos disfraces será libre e valoraranse principalmente a súa orixinalidade e a elaboración.

As inscricións no concurso terán que realizarse a través dun formulario online que estará dispoñible na páxina de Facebook do Concello de Lalín. O prazo para enviar o formulario rematará o martes 1 de marzo, e cada participante só poderá anotarse nunha única categoría.

Unha vez recibidas as fotos dos disfraces do concurso, serán subidas ao Facebook oficial do Concello e poderán ser votadas polo público marcando cun like a opción escollida. O prazo límite para votar rematará o martes 3 de marzo ás 23.59 horas, e outorgaranse dous premios aos disfraces máis populares: un vale de 100 € para o disfraz familia-grupo convivente máis votado, e un vale de 50 € para o disfraz individual.

Tamén haberá un xurado que outorgará outros seis premios: un vale de compra de 150 € na categoría individual adultos, tres premios en vales de 50 € na categoría individual infantil e, por último, dous premios en vales de compra de 100 € na categoría familia-grupo convivente. En total, repartiranse 650 €. J. S.