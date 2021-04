Lalín enseña a septuagenarios y escolares a proteger el planeta

Por segundo año consecutivo, la concejalía de Medio Ambiente de Lalín ha puesto en marcha obradoiros con el objetivo de concienciar a la población sobre la necesidad de conservar y proteger el planeta. Se trata de cuatro talleres gratuitos, amenos y divertidos, guiados por el colectivo Educalecrín y que se dirigen al alumnado de los colegios Manuel Rivero y Xesús Golmar, personas adultas y a mayores de 70 años.

Según explicó el concejal de Medio Ambiente, César Reboredo, además de concienciar sobre la necesaria conservación del medio ambiente, los participantes de esta segunda edición tendrán la oportunidad e conocer todos los seres que forman los distintos ecosistemas en la comarca. Reboredo recordó que el programa fue creado para acercar estos conocimientos a personas de todas las edades, Además indicó que todas las actividades se desarrollarán desde una perspectiva de género y pluralidad, “factores a destacar, é o respecto á natureza, non só no contido da actividade, senón no xeito e modo de impartilas”, explicó.

El primer taller, Flores e insectos se desarrolló los días 19 e 20 de abril en el CEIP Xesús Golmar y el 26 y 27 en el Manuel Rivero. En el los escolares, según explican desde Educalecrín, aprenden que en contra de la creencia generalizada de que los insectos son innecesarios, molestos o peligrosos, “explicaráselles aos nenos a relevancia dos polinizadores no planeta, haberá unha plantación de plantas aromáticas para favorecer este labor e non faltan os xogos”, indican los responsables de impartir los talleres.

Así, en el Xesús Golmar, a las 11.30 se inició el taller sobre polinizadores dirigido a más de cien alumnos de 5º y 6º de Primaria. La actividade estuvo llena d ejuegos y actividades en el exterior del centro, como la plantación de especies aromáticas autóctonas.

La segunda acción que se pondrá en marcha, Reconectando coa natureza, dará a conocer la relación entre la salud de los seres humanos y la conservación medioambiental. Dirigida a la población adulta, contempla un baño de bosque, basado en el método Shinrin Yoku, del doctor japonés Qing Li, así como yoga de la mano de de Chus Coego. Será el 8 de mayo.

Cohesión de saberes es el tercero de los talleres organizados, que tendrá lugar el 21 de mayo en el Centro Sociocomunitario de Lalín, con aforo para veinte personas mayores de 70 anos. Con el se busca recuperar las prácticas diarias de pasadas generaciones.

Por su parte, el obradoiro Arte biodegradable, esta enfocado a la infancia y cerrará el ciclo el próximo 5 de junio. Cuenta con manualidades, dinámicas y juegos en los que se aprenderán a crear objetos sin usar productos dañinos para la naturaleza.

CICLO SAMI. Por otra parte, el Servizo de Atención ás Migracións (SAMI) de Lalín,esta desarrollando un programa de charlas de educación intercultural en los colegios, en el marco de la Estratexia de Inclusión de Galicia y del programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

El próximo día 30 se ofrecerán a estudiantes de quinto y sexto del CEIP Vicente Arias de la Maza. En el CEIP Xoaquín Loriga, para quinto y sexto también, las charlas están previstas para el día 5 de mayo, y el 21 de ese mismo mes serán en el Scientia Lalín, para ESO. Este ciclo se puso en marcha el pasado día 16 de abril en el CEIP Varela Buxán.